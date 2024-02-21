https://ria.ru/20240221/ukraina-1928838663.html

Будет уголовная статья. В Киеве сделали жесткое заявление о Зеленском

Будет уголовная статья. В Киеве сделали жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 21.02.2024

Будет уголовная статья. В Киеве сделали жесткое заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы не попасть под уголовную статью, заявил бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:10

2024-02-21T20:10

2024-02-21T20:10

политика

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы не попасть под уголовную статью, заявил бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий Карпунцов. Его цитирует "Страна.ua"."Норма Конституции говорит о том, что нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. <…> Если президент решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то<…> в данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу", — заявил эксперт.По его мнению, уже после 21 мая легитимность Зеленского будет под вопросом. Карпунцов также отметил, что законодательство Украины не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, поэтому надо или принимать переходное законодательство, или принять необходимые меры, чтобы провести выборы.Ранее Зеленский сообщил, что проводить выборы во время действия военного положения запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство. Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года.

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политика, украина, киев, владимир зеленский