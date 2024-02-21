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В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине - РИА Новости, 21.02.2024
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18:06 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928809449.html
В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине
В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине - РИА Новости, 21.02.2024
В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине
Депутаты парламента Украины от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести в стране режим тотального видеонаблюдения,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:06
2024-02-21T18:06
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Украины от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести в стране режим тотального видеонаблюдения, соответствующий документ опубликован на сайте Рады. "Существующий на сегодня уровень обеспечения безопасности населения Украины угроз жизни, здоровью и имуществу не в полной мере отвечает стандартам безопасности, характерным для ведущих стран мира. Проект закона разработан с целью обеспечения национальной и государственной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно законопроекту, идентификацию личности предлагается осуществлять на основании биометрических данных и другой личной информации вплоть до номера паспорта и оцифровки лица. Как отмечается в тексте документа, наблюдать предлагается за "информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами; объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры; а также за предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности; территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения и "объектами повышенной опасности". Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.
https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924591995.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине

"Слуга народа" предложила ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Украины от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести в стране режим тотального видеонаблюдения, соответствующий документ опубликован на сайте Рады.
"Существующий на сегодня уровень обеспечения безопасности населения Украины угроз жизни, здоровью и имуществу не в полной мере отвечает стандартам безопасности, характерным для ведущих стран мира. Проект закона разработан с целью обеспечения национальной и государственной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.
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31 января, 15:12
Согласно законопроекту, идентификацию личности предлагается осуществлять на основании биометрических данных и другой личной информации вплоть до номера паспорта и оцифровки лица.
Как отмечается в тексте документа, наблюдать предлагается за "информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами; объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры; а также за предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности; территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения и "объектами повышенной опасности".
Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.
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Вчера, 02:01
 
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