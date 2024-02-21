https://ria.ru/20240221/ukraina-1928809449.html

В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине

В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине - РИА Новости, 21.02.2024

В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине

Депутаты парламента Украины от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести в стране режим тотального видеонаблюдения,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:06

2024-02-21T18:06

2024-02-21T18:06

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Депутаты парламента Украины от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести в стране режим тотального видеонаблюдения, соответствующий документ опубликован на сайте Рады. "Существующий на сегодня уровень обеспечения безопасности населения Украины угроз жизни, здоровью и имуществу не в полной мере отвечает стандартам безопасности, характерным для ведущих стран мира. Проект закона разработан с целью обеспечения национальной и государственной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно законопроекту, идентификацию личности предлагается осуществлять на основании биометрических данных и другой личной информации вплоть до номера паспорта и оцифровки лица. Как отмечается в тексте документа, наблюдать предлагается за "информационными объектами", в том числе физическими лицами, транспортными средствами и публичными местами; объектами критической, социальной, экономической, жилищно-коммунальной, транспортной, инженерной и другой инфраструктуры; а также за предприятиями, учреждениями и организациями государственной, коммунальной формы собственности; территорией и зданиями учебных заведений и здравоохранения и "объектами повышенной опасности". Законопроект направлен на рассмотрение в комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

https://ria.ru/20240131/mobilizatsiya-1924591995.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928616818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины