https://ria.ru/20240221/ukraina-1928753875.html

На Украине завели рекордное количество дел о мошенничестве в 2023 году

На Украине завели рекордное количество дел о мошенничестве в 2023 году - РИА Новости, 21.02.2024

На Украине завели рекордное количество дел о мошенничестве в 2023 году

Правоохранительные органы Украины в 2023 году возбудили рекордное за последние 11 лет количество дел о мошенничестве, сообщает в среду украинский аналитический... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:39

2024-02-21T15:39

2024-02-21T15:39

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы Украины в 2023 году возбудили рекордное за последние 11 лет количество дел о мошенничестве, сообщает в среду украинский аналитический ресурс "Опендатабот". "В 2023 году было открыто 82,6 тысячи уголовных производств по статье "Мошенничество". Это самый высокий показатель за последние 11 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса. Уточняется, что указанная цифра в 2,6 раза превышает показатели 2022 года, когда впервые за продолжительное время на Украине наблюдался всплеск "активности аферистов". Как утверждается на сайте, в последний раз рекорд по делам о мошенничестве был установлен в 2013 году — тогда количество достигло 47 142. После этого цифра шла на убывание. В ресурсе "Опендатабот" уточнили, что уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытые дело о мошенничестве, что больше в 1,4 раза, чем в январе 2023 года.

https://ria.ru/20240221/posobie-1928736552.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928750088.html

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