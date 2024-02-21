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Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928750088.html
Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат
Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат - РИА Новости, 21.02.2024
Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат
Представители киевских властей приторговывают вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, Москва не оставит подобные действия без... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:26
2024-02-21T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители киевских властей приторговывают вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, Москва не оставит подобные действия без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на Украине боевые действия используются ради обогащения: представители киевского режима и украинские неонацисты "занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом". "Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она выразила уверенность, что правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников. "Столь вопиющие святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа", - подчеркнула Захарова.
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в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат

Захарова: Украина торгует вещами погибших российских солдат, включая документы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители киевских властей приторговывают вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, Москва не оставит подобные действия без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на Украине боевые действия используются ради обогащения: представители киевского режима и украинские неонацисты "занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом".
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"Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она выразила уверенность, что правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников.
"Столь вопиющие святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа", - подчеркнула Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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