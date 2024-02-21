https://ria.ru/20240221/ukraina-1928750088.html

Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат

Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат - РИА Новости, 21.02.2024

Захарова обвинила Украину в торговле вещами погибших российских солдат

Представители киевских властей приторговывают вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, Москва не оставит подобные действия без... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:26

2024-02-21T15:26

2024-02-21T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители киевских властей приторговывают вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы, Москва не оставит подобные действия без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что на Украине боевые действия используются ради обогащения: представители киевского режима и украинские неонацисты "занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом". "Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты. Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она выразила уверенность, что правоохранительные органы России дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников. "Столь вопиющие святотатство и циничное глумление над памятью наших бойцов, сражающихся с современными нацистами, не останутся без ответа", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240207/vnimanie-1926033419.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр