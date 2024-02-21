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МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 21.02.2024 (обновлено: 15:08 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928738402.html
МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии
МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии - РИА Новости, 21.02.2024
МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии
Международное сообщество должно серьезно относиться к опасным заявлениям представителей Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны, у Украины со РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:49
2024-02-21T15:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно серьезно относиться к опасным заявлениям представителей Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны, у Украины со времен СССР сохранился потенциал для этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая прошла 16-18 февраля, запомнилась "очередными пробросами украинских представителей на тему восстановления ядерного статуса страны"."Эта идея не дает покоя ее политикам. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии "Европейская справедливость" устроил госсекретарю США Энтони Блинкену "допрос" на тему о том, что лучше для Вашингтона - вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала. Показательно, что в феврале 2022 года Владимир Зеленский в своем выступлении на той же Мюнхенской конференции пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия. Убеждены, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям. Тем более что у Украины со времен СССР еще сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и утверждал, что у России якобы нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявлял, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240215/ugroza-1927688261.html
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россия, украина, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России призвал серьезно относиться к словам Украины о ядерном оружии

МИД России: Украина сохранила потенциал для производства ядерных вооружений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно серьезно относиться к опасным заявлениям представителей Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны, у Украины со времен СССР сохранился потенциал для этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая прошла 16-18 февраля, запомнилась "очередными пробросами украинских представителей на тему восстановления ядерного статуса страны".
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"Эта идея не дает покоя ее политикам. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии "Европейская справедливость" устроил госсекретарю США Энтони Блинкену "допрос" на тему о том, что лучше для Вашингтона - вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного арсенала. Показательно, что в феврале 2022 года Владимир Зеленский в своем выступлении на той же Мюнхенской конференции пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия. Убеждены, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям. Тем более что у Украины со времен СССР еще сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и утверждал, что у России якобы нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявлял, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.
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