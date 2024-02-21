https://ria.ru/20240221/ukraina-1928729069.html

В Госдуме считают, что Запад пошел ва-банк на Украине

В Госдуме считают, что Запад пошел ва-банк на Украине - РИА Новости, 21.02.2024

В Госдуме считают, что Запад пошел ва-банк на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад поставками дальнобойных ракет решил идти ва-банк в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:14

2024-02-21T14:14

2024-02-21T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад поставками дальнобойных ракет решил идти ва-банк в украинском конфликте, пытаясь оказать психологическое давление на Россию. Ранее осведомленный источник РИА Новости сообщил, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, а эксплуатацию и применение поставляемых Украине боевых ракет повышенной дальности - осуществлять под контролем натовских специалистов. "Сегодня Запад обеспокоен не за Украину, а за свои инвестиции, которые он туда вложил. Поэтому, судя по всему, западные кураторы решили пойти ва-банк, бросив на карту все, пытаясь оказать психологическое давление на Россию. Думаю, что на данном этапе вряд ли кто-то даст Украине оружие, способное поражать центр России", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, выбор целей на территории России подразумевает уже участие Запада в военном конфликте, причем не опосредованное, а самое что ни на есть прямое. "Пришла пора отбросить ложные мысли о какой-то политической осторожности Запада в российско-украинском конфликте. Поставка дальнобойных ракет – это последний убедительный довод", - подчеркнул депутат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов дальнобойного орудия, прежде всего, иностранного производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, госдума рф, дмитрий белик, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр