Исследование: только десять процентов европейцев верят в победу Украины
Исследование: в победу Москвы верят вдвое больше европейцев, чем в победу Киева
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лишь 10% европейцев верят в то, Украина сможет одержать победу в продолжающемся конфликте, в два раза больше европейцев считают, что победит Россия, следует из результатов исследования, проведенного компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям.
Исследование проводилось среди жителей 12 стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, и Швеции. Согласно его результатам, лишь 10% считают, что Украина сможет одержать победу в конфликте, при этом 20% верят в победу России. Большинство респондентов (37%) склоняются к тому, что в итоге будет заключено соглашение. Меньше всего в успех Украины верят в Греции (2%), Венгрии (4%) и Италии (5%), а больше всего - в Польше, Швеции и Португалии - по 17% в каждой стране.
Отвечая на вопрос о том, каким они видят наилучший сценарий вмешательства Европы в конфликт, 41% заявил, что ЕС следует подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией. Куда меньшая доля европейцев (31%) поддерживает идею продолжения военной помощи Киеву. За развитие мирных переговоров больше всего выступают в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Румынии (50%).
Исследование проводилось со 2 по 19 января среди более чем 17 тысяч взрослых респондентов. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.