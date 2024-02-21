https://ria.ru/20240221/ukraina-1928721842.html

Исследование: только десять процентов европейцев верят в победу Украины

Исследование: только десять процентов европейцев верят в победу Украины - РИА Новости, 21.02.2024

Исследование: только десять процентов европейцев верят в победу Украины

Лишь 10% европейцев верят в то, Украина сможет одержать победу в продолжающемся конфликте, в два раза больше европейцев считают, что победит Россия, следует из... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:55

2024-02-21T13:55

2024-02-21T13:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лишь 10% европейцев верят в то, Украина сможет одержать победу в продолжающемся конфликте, в два раза больше европейцев считают, что победит Россия, следует из результатов исследования, проведенного компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям. Исследование проводилось среди жителей 12 стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, и Швеции. Согласно его результатам, лишь 10% считают, что Украина сможет одержать победу в конфликте, при этом 20% верят в победу России. Большинство респондентов (37%) склоняются к тому, что в итоге будет заключено соглашение. Меньше всего в успех Украины верят в Греции (2%), Венгрии (4%) и Италии (5%), а больше всего - в Польше, Швеции и Португалии - по 17% в каждой стране. Отвечая на вопрос о том, каким они видят наилучший сценарий вмешательства Европы в конфликт, 41% заявил, что ЕС следует подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией. Куда меньшая доля европейцев (31%) поддерживает идею продолжения военной помощи Киеву. За развитие мирных переговоров больше всего выступают в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Румынии (50%). Исследование проводилось со 2 по 19 января среди более чем 17 тысяч взрослых респондентов. Данные о статистической погрешности не приводятся. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр