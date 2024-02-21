https://ria.ru/20240221/ukraina-1928638704.html

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, заявили в МИД

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, заявили в МИД

Украина за десять лет после евромайдана превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию, заявил РИА... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:42

2024-02-21T08:42

2024-02-21T08:42

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Украина за десять лет после евромайдана превратилась из самодостаточной, промышленно развитой республики бывшего СССР в нищую вымирающую территорию, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Вместо вожделенного всеобщего благоденствия в стране наступил масштабный системный кризис. Во многом его спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь США. Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе, как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма", - сказал он в интервью агентству. Многие на Украине надеялись, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, указал Галузин. "Но подобные ожидания не оправдались. Чуда не случилось. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных хозяев, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнул он. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, михаил галузин, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз, верховная рада украины