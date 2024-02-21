https://ria.ru/20240221/ukraina-1928636589.html

Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД

Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024

Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД

Крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:26

2024-02-21T08:26

2024-02-21T08:26

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без нее ВСУ смогут продержаться 1-2 месяца", - рассказал он. "Постепенно меняется и риторика зарубежных спонсоров хунты Зеленского", - добавил Галузин. По его словам, "если еще не так давно они не без пафоса заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас высказываются более сдержанно – настолько, насколько позволят имеющиеся возможности". Он напомнил, что "непросто шло в ЕС согласование нового транша для Киева в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы". "В итоге большая его часть – 33 миллиарда евро ‑ будет предоставлена в виде кредитов и займов", - заметил замглавы МИД РФ. По его словам, "продолжаются дебаты в Конгрессе США относительно выделения Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов". "Чем бы они ни закончились, ясно одно – киевский режим стал для западников "чемоданом без ручки", который нести тяжело, а бросить жалко", - пояснил высокопоставленный дипломат. Он полагает, что "страны НАТО во главе с Вашингтоном намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект, возлагая на собственное население тяжелейшие социальные и экономические издержки". "В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией", - подчеркнул Галузин. "Они не хотят признать несбыточность мечты о нанесении нашей стране "стратегического поражения", - добавил замглавы МИД. "Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: "Это невозможно по определению, этого не будет никогда", - заключил Галузин.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915262468.html

https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913997914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, михаил галузин, киев, украина, владимир путин, такер карлсон, конгресс сша, евросоюз, вооруженные силы украины