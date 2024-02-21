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Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024
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08:26 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928636589.html
Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД
Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024
Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД
Крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:26
2024-02-21T08:26
в мире
россия
михаил галузин
киев
украина
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такер карлсон
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без нее ВСУ смогут продержаться 1-2 месяца", - рассказал он. "Постепенно меняется и риторика зарубежных спонсоров хунты Зеленского", - добавил Галузин. По его словам, "если еще не так давно они не без пафоса заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас высказываются более сдержанно – настолько, насколько позволят имеющиеся возможности". Он напомнил, что "непросто шло в ЕС согласование нового транша для Киева в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы". "В итоге большая его часть – 33 миллиарда евро ‑ будет предоставлена в виде кредитов и займов", - заметил замглавы МИД РФ. По его словам, "продолжаются дебаты в Конгрессе США относительно выделения Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов". "Чем бы они ни закончились, ясно одно – киевский режим стал для западников "чемоданом без ручки", который нести тяжело, а бросить жалко", - пояснил высокопоставленный дипломат. Он полагает, что "страны НАТО во главе с Вашингтоном намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект, возлагая на собственное население тяжелейшие социальные и экономические издержки". "В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией", - подчеркнул Галузин. "Они не хотят признать несбыточность мечты о нанесении нашей стране "стратегического поражения", - добавил замглавы МИД. "Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: "Это невозможно по определению, этого не будет никогда", - заключил Галузин.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915262468.html
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в мире, россия, михаил галузин, киев, украина, владимир путин, такер карлсон, конгресс сша, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Михаил Галузин, Киев, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Конгресс США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Крах Киева будет означать проигрыш Запада России, заявили в МИД

Галузин: крах Киева из-за финансирования будет означать проигрыш Запада России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Крах Украины из–за отсутствия западного финансирования будет означать проигрыш Запада в борьбе с Россией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Сегодня украинская армия существует лишь благодаря западной военной поддержке. В Киеве признают, что без нее ВСУ смогут продержаться 1-2 месяца", - рассказал он. "Постепенно меняется и риторика зарубежных спонсоров хунты Зеленского", - добавил Галузин.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией
12 декабря 2023, 11:57
По его словам, "если еще не так давно они не без пафоса заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то сейчас высказываются более сдержанно – настолько, насколько позволят имеющиеся возможности".
Он напомнил, что "непросто шло в ЕС согласование нового транша для Киева в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы". "В итоге большая его часть – 33 миллиарда евро ‑ будет предоставлена в виде кредитов и займов", - заметил замглавы МИД РФ.
По его словам, "продолжаются дебаты в Конгрессе США относительно выделения Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов". "Чем бы они ни закончились, ясно одно – киевский режим стал для западников "чемоданом без ручки", который нести тяжело, а бросить жалко", - пояснил высокопоставленный дипломат. Он полагает, что "страны НАТО во главе с Вашингтоном намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект, возлагая на собственное население тяжелейшие социальные и экономические издержки".
"В противном случае его крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией", - подчеркнул Галузин.
"Они не хотят признать несбыточность мечты о нанесении нашей стране "стратегического поражения", - добавил замглавы МИД.
"Как сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: "Это невозможно по определению, этого не будет никогда", - заключил Галузин.
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
США достигли "дна бочки" в возможности финансировать Украину, заявил Госдеп
5 декабря 2023, 22:30
 
В миреРоссияМихаил ГалузинКиевУкраинаВладимир ПутинТакер КарлсонКонгресс СШАЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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