В МИД рассказали о взгляде Запада на выход из конфликта на Украине
МИД: Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны, намерены вести боевые действия "до победного конца", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, добавив, что пока ни Киев, ни западные страны не демонстрируют стремления к переговорам.
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"В настоящее время ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия "до победного конца", - сказал Галузин в ответ на вопрос, есть ли на Украине силы, готовые вести переговоры с Россией о мире.
Дипломат напомнил, что никуда не делся и введенный Владимиром Зеленским самозапрет на переговоры с российским руководством, установленный его указом от 30 сентября 2022 года.
"Во всех этих действиях Киев поддерживают США и другие страны НАТО, которые, несмотря ни на что, не прекращают накачивать ВСУ вооружениями, тренировать украинских военных, предоставлять разведданные... Свои агрессивные планы западники и их киевские марионетки прикрывают "формулой" Зеленского, ущербной по своей природе, не имеющей никакого отношения к миру и представляющей собой набор нереалистичных ультиматумов в адрес России", - сказал он.
Замглавы МИД отметил, что также проводятся "пустые, бессодержательные встречи в "копенгагенском формате", призванные расширить антироссийскую коалицию за счет привлечения как можно большего числа стран Глобального Юга и Востока, которых путем шантажа, обмана и угроз заставляют поддержать упомянутую "формулу".
"Все это не способствует урегулированию, усугубляет ситуацию и ведет к затягиванию конфликта", - заключил он.