https://ria.ru/20240221/ukraina-1928632059.html

В МИД рассказали о взгляде Запада на выход из конфликта на Украине

В МИД рассказали о взгляде Запада на выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2024

В МИД рассказали о взгляде Запада на выход из конфликта на Украине

Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны, намерены вести боевые действия "до победного конца", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:16

2024-02-21T07:16

2024-02-21T07:16

в мире

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

михаил галузин

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874037229_124:0:2832:1523_1920x0_80_0_0_7e57a25021bf277705d9c0b63a124e6a.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны, намерены вести боевые действия "до победного конца", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, добавив, что пока ни Киев, ни западные страны не демонстрируют стремления к переговорам. "В настоящее время ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия "до победного конца", - сказал Галузин в ответ на вопрос, есть ли на Украине силы, готовые вести переговоры с Россией о мире. Дипломат напомнил, что никуда не делся и введенный Владимиром Зеленским самозапрет на переговоры с российским руководством, установленный его указом от 30 сентября 2022 года. "Во всех этих действиях Киев поддерживают США и другие страны НАТО, которые, несмотря ни на что, не прекращают накачивать ВСУ вооружениями, тренировать украинских военных, предоставлять разведданные... Свои агрессивные планы западники и их киевские марионетки прикрывают "формулой" Зеленского, ущербной по своей природе, не имеющей никакого отношения к миру и представляющей собой набор нереалистичных ультиматумов в адрес России", - сказал он. Замглавы МИД отметил, что также проводятся "пустые, бессодержательные встречи в "копенгагенском формате", призванные расширить антироссийскую коалицию за счет привлечения как можно большего числа стран Глобального Юга и Востока, которых путем шантажа, обмана и угроз заставляют поддержать упомянутую "формулу". "Все это не способствует урегулированию, усугубляет ситуацию и ведет к затягиванию конфликта", - заключил он.

https://ria.ru/20240221/initsiativy-1928629447.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, михаил галузин, киев, владимир зеленский