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В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:53 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html
В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ
В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ
ВСУ тестируют беспилотники с искусственным интеллектом, переданные Великобританией, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T06:53
2024-02-21T06:53
специальная военная операция на украине
украина
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нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ тестируют беспилотники с искусственным интеллектом, переданные Великобританией, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя главнокомандующего украинской армией Вадима Сухаревского. "В некоторых подразделениях ВСУ на фронте военные тестируют дроны с искусственным интеллектом, которые, в частности, передало Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале со ссылкой на Сухаревского. Он отметил, что это очень сложный процесс. "Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и воплощения в жизнь - использование этих дронов именно на фронте", - приводит телеканал слова Сухаревского. Ранее агентство Блумберг передавало, что Великобритания совместно с США разрабатывают беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта, они могут быть направлены на Украину в течение нескольких месяцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html
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украина, великобритания, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ заявили, что тестируют британские беспилотники с ИИ, пишут СМИ

"Общественное": в ВСУ тестируют беспилотники с ИИ, переданные Британией

© AP Photo / Efrem LukatskyБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ тестируют беспилотники с искусственным интеллектом, переданные Великобританией, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на заместителя главнокомандующего украинской армией Вадима Сухаревского.
«
"В некоторых подразделениях ВСУ на фронте военные тестируют дроны с искусственным интеллектом, которые, в частности, передало Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале со ссылкой на Сухаревского.
Он отметил, что это очень сложный процесс. "Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и воплощения в жизнь - использование этих дронов именно на фронте", - приводит телеканал слова Сухаревского.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Великобритания совместно с США разрабатывают беспилотники с применением технологии искусственного интеллекта, они могут быть направлены на Украину в течение нескольких месяцев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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