https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук
Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:04
2024-02-21T04:04
2024-02-21T09:31
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Украина за эти годы, начиная с 2018 года правления так называемого прозападного курса под чутким в кавычках внешним управлением, которое было создано в 2014-м и только укреплялось все эти годы, включая сегодняшний день, стала страной, которая является самой бедной в Европе", - сказал он. По словам Медведчука, с 2018 года Украина "провалилась по экономическим, социальным показателям в таких рейтингах мировых, как валовый внутренний продукт на душу населения, в таких рейтингах, как уровень благосостояния, как средняя заработная плата, как средняя пенсия, как наличие активов у граждан". "Она так и не вышла за эти годы (на показатели 2013 года – ред.), несмотря на подписанный договор о свободной зоне торговли (с Евросоюзом – ред.), который уничтожил экономику Украины, несмотря на подписанный договор об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на так называемую помощь Евросоюза, которая якобы приходила в Украину", - отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
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в мире, украина, европа, сша, виктор медведчук, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Виктор Медведчук, Евросоюз
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук
Медведчук: Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
«
"Украина за эти годы, начиная с 2018 года правления так называемого прозападного курса под чутким в кавычках внешним управлением, которое было создано в 2014-м и только укреплялось все эти годы, включая сегодняшний день, стала страной, которая является самой бедной в Европе", - сказал он.
По словам Медведчука, с 2018 года Украина "провалилась по экономическим, социальным показателям в таких рейтингах мировых, как валовый внутренний продукт на душу населения, в таких рейтингах, как уровень благосостояния, как средняя заработная плата, как средняя пенсия, как наличие активов у граждан".
"Она так и не вышла за эти годы (на показатели 2013 года – ред.), несмотря на подписанный договор о свободной зоне торговли (с Евросоюзом – ред.), который уничтожил экономику Украины, несмотря на подписанный договор об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на так называемую помощь Евросоюза, которая якобы приходила в Украину", - отметил украинский политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США
. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича
от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева
, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии
и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН
бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко
, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук