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Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
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04:04 21.02.2024 (обновлено: 09:31 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928623204.html
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук
Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:04
2024-02-21T09:31
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Украина за эти годы, начиная с 2018 года правления так называемого прозападного курса под чутким в кавычках внешним управлением, которое было создано в 2014-м и только укреплялось все эти годы, включая сегодняшний день, стала страной, которая является самой бедной в Европе", - сказал он. По словам Медведчука, с 2018 года Украина "провалилась по экономическим, социальным показателям в таких рейтингах мировых, как валовый внутренний продукт на душу населения, в таких рейтингах, как уровень благосостояния, как средняя заработная плата, как средняя пенсия, как наличие активов у граждан". "Она так и не вышла за эти годы (на показатели 2013 года – ред.), несмотря на подписанный договор о свободной зоне торговли (с Евросоюзом – ред.), который уничтожил экономику Украины, несмотря на подписанный договор об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на так называемую помощь Евросоюза, которая якобы приходила в Украину", - отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928620154.html
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в мире, украина, европа, сша, виктор медведчук, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Виктор Медведчук, Евросоюз
Запад сделал Украину самой бедной страной в Европе, заявил Медведчук

Медведчук: Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Украина под управлением Запада стала самой бедной страной Европы, договор об ассоциации с ЕС уничтожил ее экономику, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
«
"Украина за эти годы, начиная с 2018 года правления так называемого прозападного курса под чутким в кавычках внешним управлением, которое было создано в 2014-м и только укреплялось все эти годы, включая сегодняшний день, стала страной, которая является самой бедной в Европе", - сказал он.
По словам Медведчука, с 2018 года Украина "провалилась по экономическим, социальным показателям в таких рейтингах мировых, как валовый внутренний продукт на душу населения, в таких рейтингах, как уровень благосостояния, как средняя заработная плата, как средняя пенсия, как наличие активов у граждан".
"Она так и не вышла за эти годы (на показатели 2013 года – ред.), несмотря на подписанный договор о свободной зоне торговли (с Евросоюзом – ред.), который уничтожил экономику Украины, несмотря на подписанный договор об ассоциации с Евросоюзом, несмотря на так называемую помощь Евросоюза, которая якобы приходила в Украину", - отметил украинский политик.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук
03:05
 
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