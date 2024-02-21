https://ria.ru/20240221/ukraina-1928621465.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Запад поддерживал майдан

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Запад поддерживал майдан - РИА Новости, 21.02.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Запад поддерживал майдан

Западные дипломаты и спецслужбы зимой 2014 года, преследуя цель оторвать Украину от России, влияли на события на киевском майдане и оказывали давление на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:33

2024-02-21T03:33

2024-02-21T03:40

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные дипломаты и спецслужбы зимой 2014 года, преследуя цель оторвать Украину от России, влияли на события на киевском майдане и оказывали давление на занимавшего в те годы пост президента Украины Виктора Януковича - всё это красной нитью проходило через документы СБУ, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В начале 2014 года Прозоров работал еще в управлении СБУ по Запорожской области. Уже тогда коллеги, работающие в Киеве, рассказывали ему, что "западные дипломаты просто активнейшим образом работают на майдане, работают с оппозицией и оказывают серьезнейшее давление на власть, конкретно даже на первое лицо государства". Весной 2014 года он перевелся на работу в Киев в центральный аппарат СБУ, там, получив доступ к служебным документам департамента контрразведки и антитеррористического центра, смог убедиться в этом сам. "В документах СБУ за период январь-февраль 2014 года просто красной нитью проходит, как западные дипломаты, представители западных государств, правительственных организаций, НКО - как они поддерживали майдан, поддерживали лидеров оппозиции, как они участвовали непосредственно в финансировании этих всех мероприятий. В проведении острых информационных акций", - рассказал РИА Новости Прозоров. В качестве примера такой акции он привел историю с одним из лидеров "Автомайдана" (сторонники майдана, проводившие свои акции на автомобилях - ред.) Дмитрием Булатовым, якобы похищенным в конце января 2014 года в Киеве неизвестными. В конце 2014 года соратники Булатова признали, что похищение было инсценировано. "После того, как его якобы похитили, и потом он появился, рассказывая, что его пытал русский спецназ где-то за городом – его вывезли очень быстро, в течение буквально двух суток за пределы Украины, в Евросоюз. Паспорт ему, визы конкретно делал посол Германии в Украине господин (Кристоф - ред.) Вайль и представитель ЕС в Украине (еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства - ред.) Штефан Фюле и Ян Томбинский, представитель ЕС в Украине", - отметил собеседник агентства. После переворота Булатов с марта по декабрь 2014 года был министром молодёжи и спорта Украины. "Сейчас, конечно, становится ясно, что за оппозицией, за ее активными действиями стояли западные как спецслужбы, так и просто государственные и негосударственные деятели. И основная их задача – это просто оторвать Украину от России. Других задач там не было", - резюмировал Прозоров. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928620154.html

https://ria.ru/20240211/voyska-1926722895.html

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в мире, украина, киев, россия, василий прозоров, служба безопасности украины, евросоюз