https://ria.ru/20240221/ukraina-1928620154.html

Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук

Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук - РИА Новости, 21.02.2024

Украина уже потеряла свою государственность, заявил Медведчук

Действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:05

2024-02-21T03:05

2024-02-21T09:32

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота на Украине. Медведчук, которого киевский режим обвинил в госизмене и содействии терроризму, был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Политик, лишенный на Украине и гражданства, и депутатского мандата, считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. "Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, что она потеряла свою государственность. Потому что кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно", — сказал он. По его словам, "с независимостью и суверенитетом покончили в 2014 году". "С демократичностью и правовым состоянием в стране покончили, когда начались репрессии. Более 25 тысяч уголовных дел было возбуждено только за инакомыслие. Это уже при преступном режиме (Владимира) Зеленского. С социальным вопросом было покончено тогда, когда обрушилась экономика", — отметил украинский политик. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Соглашение об урегулировании, подписанное властями и оппозицией Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве Франции, Германии и Польши, предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html

https://ria.ru/20240209/gosperevorot-1926476569.html

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в мире, украина, киев, сша, виктор медведчук, оон