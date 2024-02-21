https://ria.ru/20240221/ukraina-1928616818.html

Депутат заявил, что жители Одессы и Николаева живут в страхе

Депутат заявил, что жители Одессы и Николаева живут в страхе - РИА Новости, 21.02.2024

Депутат заявил, что жители Одессы и Николаева живут в страхе

Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных, сообщил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T02:01

2024-02-21T02:01

2024-02-21T02:01

в мире

украина

одесса

николаев (украина)

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных, сообщил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. "Поступают тревожные новости из Николаева и Одессы. Там люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей", - сказал Барбашов. По его словам, представители украинских военкоматов, патрулируют улицы и остановки. "Люди пропадают, просто выйдя за хлебом. Идет отлов мужского населения. Его буквально уничтожают. Официально люди боятся устраиваться даже на работу, потому сразу могут попасть под прицел мобилизации. В итоге мужское население прячется, в связи с чем большие экономические трудности у семей. Большая часть предприятий в этих регионах закрыта", - подчеркнул депутат. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240213/odessa-1927179520.html

https://ria.ru/20240207/odessa-1925917998.html

украина

одесса

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, николаев (украина), владимир зеленский, вооруженные силы украины