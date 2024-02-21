https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене

"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене - РИА Новости, 21.02.2024

"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене

За два месяца от Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года. Социологи связывают это с нарастающей усталостью населения и... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:07

украина

киев

сша

владимир зеленский

валерий залужный

александр дудчак

вооруженные силы украины

кмис

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. За два месяца от Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года. Социологи связывают это с нарастающей усталостью населения и непопулярными решениями властей. О том, как меняются настроениях в украинском обществе, — в материале РИА Новости.Опять двойкаПо данным Киевского международного института социологии (КМИС), тех, кто считает, что страна развивается в правильном направлении, все меньше. Если в декабре 2023-го таких было 54%, то в феврале — 44. При этом доля пессимистов увеличилось с 32 до 46%. Примечательно, что западные области настроены более негативно, там данный показатель — 55%.Самая популярная публичная фигура — экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Ему доверяют 94% украинцев. Не доверяют — четыре процента. Показатели главы ГУР Кирилла Буданова — 66 и 19%, Зеленского — 64 и 35. У шоумена и политического активиста Сергея Притулы — 61 и 33. У нового главкома Сырского — 40 и 21, причем 35% признались, что не знают, о ком идет речь. В КМИС в связи с этим уточнили: две трети респондентов были опрошены еще до отставки Залужного.Что касается оппозиции, то более-менее хорошо дела обстоят только у мэра Киева Виталия Кличко (48%) и экс-президента Петра Порошенко (31%). Рейтинг лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко — 17%, запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко — 10%.До СВО у Зеленского было 37%, утверждают в КМИС. В мае 2022-го уровень доверия взлетел до 90%. За следующие полтора года президент потерял 13% и столько же за последние два месяца. Социологи объясняют это увольнением Залужного, неудачами на фронте, задержками в поставках с Запада.С небес на землюУкраинский Фонд правовых инициатив (ФПИ) тоже провел социологическое исследование. Если бы выборы президента состоялись в начале февраля, победу в первом туре одержал бы Залужный. За него готовы проголосовать 38%, за Зеленского — 16. На парламентских выборах партия экс-главкома ВСУ тоже заняла бы первое место — 36%. "Слуга народа" набрала бы лишь 12.Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в реальности исход голосования может быть иным, но в целом рейтинги власти снижаются. "Всем очевидно, что там нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть. В лучшем случае правящая элита воспринимает 30% общественных настроений", — отметил он.Украинский политолог Алексей Якубин указывает: пока рано судить о политических перспективах экс-главкома. "Если Залужный начнет бороться за власть, ему придется выступать на различные дискуссионные темы. Общество сильно поляризовано, а тех, кто готов на данном этапе активно выступать в его поддержку, пока не очень много", — пояснил он в интервью одному из местных СМИ.Политолог Олег Хомяк обратил внимание на то, что комментарии под видео с последним визитом президента в Работино очень негативные. "Власти уничтожают доверие к себе. Команда Зеленского остается только из-за того, что в условиях военного положения нельзя провести выборы. Самая большая катастрофа происходит не на фронте, а в тылу. У президента нет стратегии вывода страны из кризиса", — подчеркнул он.Медленный огоньОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что на самом деле рейтинг Зеленского никогда не был на уровне 90 или даже 80%. Это была манипуляция общественным сознанием. Если же теперь социологи рисуют цифры поскромнее, значит, зарубежные партнеры теряют интерес к действующему президенту."Верить украинским опросам нельзя, — говорит политолог Александр Дудчак. — Но из полученной информации все равно ясно, что США готовят почву для отставки Зеленского. Хотя выборы не назначили, кампания фактически идет. В конце концов, есть множество других способов сменить главу государства".Подобными опросами украинцев подводят к мысли о том, что Зеленский должен сложить президентские полномочия, продолжает специалист. Дескать, он не справляется с обязанностями, увольняет популярных в народе генералов, видя в них конкурентов, и вообще не знает, как вывести страну из тупика. "Человек — социальное животное, 70% людей склонны присоединяться к мнению большинства. В данном случае социологи констатируют, что пик славы Зеленского остался в прошлом", — поясняет Дудчак.С этим вполне согласен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, в нынешних условиях на Украине невозможен объективный опрос, а опубликованные материалы — заказ одной из конкурирующих группировок. "Значительная часть населения находится за рубежом или на фронте. Нет способа оперативно узнать их мнение. Плюс к тому люди боятся быть откровенными", — говорит он.Судить об общественных настроениях лучше не по отчетам социологов, а по поведению населения, подчеркивает эксперт. Например, многие украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, но считают, что это должен сделать их сосед. Поэтому законопроект о мобилизации критикуют, а армия продолжает воевать. Так что генеральная линия конфронтации с Россией по-прежнему незыблема.

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украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр дудчак, вооруженные силы украины, кмис, фонд перспективных исследований