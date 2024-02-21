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"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене - РИА Новости, 21.02.2024
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08:00 21.02.2024 (обновлено: 08:07 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html
"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене
"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене - РИА Новости, 21.02.2024
"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене
За два месяца от Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года. Социологи связывают это с нарастающей усталостью населения и... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:00
2024-02-21T08:07
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сша
владимир зеленский
валерий залужный
александр дудчак
вооруженные силы украины
кмис
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. За два месяца от Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года. Социологи связывают это с нарастающей усталостью населения и непопулярными решениями властей. О том, как меняются настроениях в украинском обществе, — в материале РИА Новости.Опять двойкаПо данным Киевского международного института социологии (КМИС), тех, кто считает, что страна развивается в правильном направлении, все меньше. Если в декабре 2023-го таких было 54%, то в феврале — 44. При этом доля пессимистов увеличилось с 32 до 46%. Примечательно, что западные области настроены более негативно, там данный показатель — 55%.Самая популярная публичная фигура — экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Ему доверяют 94% украинцев. Не доверяют — четыре процента. Показатели главы ГУР Кирилла Буданова — 66 и 19%, Зеленского — 64 и 35. У шоумена и политического активиста Сергея Притулы — 61 и 33. У нового главкома Сырского — 40 и 21, причем 35% признались, что не знают, о ком идет речь. В КМИС в связи с этим уточнили: две трети респондентов были опрошены еще до отставки Залужного.Что касается оппозиции, то более-менее хорошо дела обстоят только у мэра Киева Виталия Кличко (48%) и экс-президента Петра Порошенко (31%). Рейтинг лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко — 17%, запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко — 10%.До СВО у Зеленского было 37%, утверждают в КМИС. В мае 2022-го уровень доверия взлетел до 90%. За следующие полтора года президент потерял 13% и столько же за последние два месяца. Социологи объясняют это увольнением Залужного, неудачами на фронте, задержками в поставках с Запада.С небес на землюУкраинский Фонд правовых инициатив (ФПИ) тоже провел социологическое исследование. Если бы выборы президента состоялись в начале февраля, победу в первом туре одержал бы Залужный. За него готовы проголосовать 38%, за Зеленского — 16. На парламентских выборах партия экс-главкома ВСУ тоже заняла бы первое место — 36%. "Слуга народа" набрала бы лишь 12.Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в реальности исход голосования может быть иным, но в целом рейтинги власти снижаются. "Всем очевидно, что там нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть. В лучшем случае правящая элита воспринимает 30% общественных настроений", — отметил он.Украинский политолог Алексей Якубин указывает: пока рано судить о политических перспективах экс-главкома. "Если Залужный начнет бороться за власть, ему придется выступать на различные дискуссионные темы. Общество сильно поляризовано, а тех, кто готов на данном этапе активно выступать в его поддержку, пока не очень много", — пояснил он в интервью одному из местных СМИ.Политолог Олег Хомяк обратил внимание на то, что комментарии под видео с последним визитом президента в Работино очень негативные. "Власти уничтожают доверие к себе. Команда Зеленского остается только из-за того, что в условиях военного положения нельзя провести выборы. Самая большая катастрофа происходит не на фронте, а в тылу. У президента нет стратегии вывода страны из кризиса", — подчеркнул он.Медленный огоньОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что на самом деле рейтинг Зеленского никогда не был на уровне 90 или даже 80%. Это была манипуляция общественным сознанием. Если же теперь социологи рисуют цифры поскромнее, значит, зарубежные партнеры теряют интерес к действующему президенту."Верить украинским опросам нельзя, — говорит политолог Александр Дудчак. — Но из полученной информации все равно ясно, что США готовят почву для отставки Зеленского. Хотя выборы не назначили, кампания фактически идет. В конце концов, есть множество других способов сменить главу государства".Подобными опросами украинцев подводят к мысли о том, что Зеленский должен сложить президентские полномочия, продолжает специалист. Дескать, он не справляется с обязанностями, увольняет популярных в народе генералов, видя в них конкурентов, и вообще не знает, как вывести страну из тупика. "Человек — социальное животное, 70% людей склонны присоединяться к мнению большинства. В данном случае социологи констатируют, что пик славы Зеленского остался в прошлом", — поясняет Дудчак.С этим вполне согласен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, в нынешних условиях на Украине невозможен объективный опрос, а опубликованные материалы — заказ одной из конкурирующих группировок. "Значительная часть населения находится за рубежом или на фронте. Нет способа оперативно узнать их мнение. Плюс к тому люди боятся быть откровенными", — говорит он.Судить об общественных настроениях лучше не по отчетам социологов, а по поведению населения, подчеркивает эксперт. Например, многие украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, но считают, что это должен сделать их сосед. Поэтому законопроект о мобилизации критикуют, а армия продолжает воевать. Так что генеральная линия конфронтации с Россией по-прежнему незыблема.
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96
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украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, александр дудчак, вооруженные силы украины, кмис, фонд перспективных исследований
Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Дудчак, Вооруженные силы Украины, КМИС, Фонд перспективных исследований
"На медленном огне". Украинцев готовят к важной перемене

Украинские социологи: популярность Зеленского стремительно падает

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD. Кадр видео
© Офіс Президента України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Михаил Катков. За два месяца от Зеленского отвернулось столько же сограждан, сколько за последние полтора года. Социологи связывают это с нарастающей усталостью населения и непопулярными решениями властей. О том, как меняются настроениях в украинском обществе, — в материале РИА Новости.

Опять двойка

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), тех, кто считает, что страна развивается в правильном направлении, все меньше. Если в декабре 2023-го таких было 54%, то в феврале — 44. При этом доля пессимистов увеличилось с 32 до 46%. Примечательно, что западные области настроены более негативно, там данный показатель — 55%.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Украины на трибуне стадиона НСК "Олимпийский"
Болельщики сборной Украины на трибуне стадиона НСК Олимпийский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Болельщики сборной Украины на трибуне стадиона НСК "Олимпийский"
Самая популярная публичная фигура — экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Ему доверяют 94% украинцев. Не доверяют — четыре процента. Показатели главы ГУР Кирилла Буданова — 66 и 19%, Зеленского — 64 и 35. У шоумена и политического активиста Сергея Притулы — 61 и 33. У нового главкома Сырского — 40 и 21, причем 35% признались, что не знают, о ком идет речь. В КМИС в связи с этим уточнили: две трети респондентов были опрошены еще до отставки Залужного.
Что касается оппозиции, то более-менее хорошо дела обстоят только у мэра Киева Виталия Кличко (48%) и экс-президента Петра Порошенко (31%). Рейтинг лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко — 17%, запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко — 10%.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко
До СВО у Зеленского было 37%, утверждают в КМИС. В мае 2022-го уровень доверия взлетел до 90%. За следующие полтора года президент потерял 13% и столько же за последние два месяца. Социологи объясняют это увольнением Залужного, неудачами на фронте, задержками в поставках с Запада.

С небес на землю

Украинский Фонд правовых инициатив (ФПИ) тоже провел социологическое исследование. Если бы выборы президента состоялись в начале февраля, победу в первом туре одержал бы Залужный. За него готовы проголосовать 38%, за Зеленского — 16. На парламентских выборах партия экс-главкома ВСУ тоже заняла бы первое место — 36%. "Слуга народа" набрала бы лишь 12.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в реальности исход голосования может быть иным, но в целом рейтинги власти снижаются. "Всем очевидно, что там нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть. В лучшем случае правящая элита воспринимает 30% общественных настроений", — отметил он.
Украинский политолог Алексей Якубин указывает: пока рано судить о политических перспективах экс-главкома. "Если Залужный начнет бороться за власть, ему придется выступать на различные дискуссионные темы. Общество сильно поляризовано, а тех, кто готов на данном этапе активно выступать в его поддержку, пока не очень много", — пояснил он в интервью одному из местных СМИ.
© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Политолог Олег Хомяк обратил внимание на то, что комментарии под видео с последним визитом президента в Работино очень негативные. "Власти уничтожают доверие к себе. Команда Зеленского остается только из-за того, что в условиях военного положения нельзя провести выборы. Самая большая катастрофа происходит не на фронте, а в тылу. У президента нет стратегии вывода страны из кризиса", — подчеркнул он.

Медленный огонь

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что на самом деле рейтинг Зеленского никогда не был на уровне 90 или даже 80%. Это была манипуляция общественным сознанием. Если же теперь социологи рисуют цифры поскромнее, значит, зарубежные партнеры теряют интерес к действующему президенту.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
"Верить украинским опросам нельзя, — говорит политолог Александр Дудчак. — Но из полученной информации все равно ясно, что США готовят почву для отставки Зеленского. Хотя выборы не назначили, кампания фактически идет. В конце концов, есть множество других способов сменить главу государства".
Подобными опросами украинцев подводят к мысли о том, что Зеленский должен сложить президентские полномочия, продолжает специалист. Дескать, он не справляется с обязанностями, увольняет популярных в народе генералов, видя в них конкурентов, и вообще не знает, как вывести страну из тупика. "Человек — социальное животное, 70% людей склонны присоединяться к мнению большинства. В данном случае социологи констатируют, что пик славы Зеленского остался в прошлом", — поясняет Дудчак.
© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания
С этим вполне согласен политолог Ростислав Ищенко. По его словам, в нынешних условиях на Украине невозможен объективный опрос, а опубликованные материалы — заказ одной из конкурирующих группировок. "Значительная часть населения находится за рубежом или на фронте. Нет способа оперативно узнать их мнение. Плюс к тому люди боятся быть откровенными", — говорит он.
Судить об общественных настроениях лучше не по отчетам социологов, а по поведению населения, подчеркивает эксперт. Например, многие украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, но считают, что это должен сделать их сосед. Поэтому законопроект о мобилизации критикуют, а армия продолжает воевать. Так что генеральная линия конфронтации с Россией по-прежнему незыблема.
 
УкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр ДудчакВооруженные силы УкраиныКМИСФонд перспективных исследований
 
 
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