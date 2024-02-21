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Как говорил Путин. На Западе предупредили Украину о неожиданной угрозе - РИА Новости, 21.02.2024
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16:42 21.02.2024 (обновлено: 19:03 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ugroza-1928785620.html
Как говорил Путин. На Западе предупредили Украину о неожиданной угрозе
Как говорил Путин. На Западе предупредили Украину о неожиданной угрозе - РИА Новости, 21.02.2024
Как говорил Путин. На Западе предупредили Украину о неожиданной угрозе
Западная поддержка не поможет Украине отсрочить поражение в конфликте с Россией, пишет The National Interest. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:42
2024-02-21T19:03
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Западная поддержка не поможет Украине отсрочить поражение в конфликте с Россией, пишет The National Interest.&quot;Если конфликт и дальше пойдет по текущему пути, и особенно если идея невозможности одержать победу станет все популярнее, то поддержка Запада вряд ли предотвратит серьезное поражение Украины, и возможно, оно окажется тотальным, как говорил Путин в недавнем интервью Такеру Карлсону&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, поддержка Запада не сможет вечно откладывать проигрыш Украины, которое со временем может стать лишь более болезненным, если союзники Киева никак не смогут найти подходящий вариант завершения вооруженного конфликта.&quot;Поражение Украины будет опасным унижением для Запада&quot;, — резюмировал автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, такер карлсон, nbc, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Такер Карлсон, NBC, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Политика
Как говорил Путин. На Западе предупредили Украину о неожиданной угрозе

NI: западная поддержка не предотвратит поражение Украины в конфликте с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Западная поддержка не поможет Украине отсрочить поражение в конфликте с Россией, пишет The National Interest.
«

"Если конфликт и дальше пойдет по текущему пути, и особенно если идея невозможности одержать победу станет все популярнее, то поддержка Запада вряд ли предотвратит серьезное поражение Украины, и возможно, оно окажется тотальным, как говорил Путин в недавнем интервью Такеру Карлсону", — говорится в материале.

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Как указал обозреватель, поддержка Запада не сможет вечно откладывать проигрыш Украины, которое со временем может стать лишь более болезненным, если союзники Киева никак не смогут найти подходящий вариант завершения вооруженного конфликта.
«

"Поражение Украины будет опасным унижением для Запада", — резюмировал автор.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь Киеву ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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