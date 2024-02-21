Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину
Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи, арестован и признал вину
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Приезжему из Таджикистана предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины камнем на пляже в Сочи, мужчина арестован и признал вину, сообщает СУСК по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
По версии следствия, в ночь на понедельник 46-летняя женщина и 58-летний мужчина в доме последнего на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи поссорились из-за "оскорблений женщины в адрес знакомого". Уточняется, что после этого он избил жертву руками и, вынеся ее на улицу, несколько раз ударил камнем по голове. Тело женщины на одном из пляжей обнаружили жители и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан.
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"Сегодня судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 46-летней женщины... Вину в инкриминируемом преступлении он признал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе допроса и проведенной проверки показаний мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.