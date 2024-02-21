https://ria.ru/20240221/ubiystvo-1928853259.html

Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину

Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину - РИА Новости, 21.02.2024

Обвиняемый в жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи признал вину

Приезжему из Таджикистана предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины камнем на пляже в Сочи, мужчина арестован и признал вину, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T21:38

2024-02-21T21:38

2024-02-21T21:38

происшествия

сочи

таджикистан

краснодарский край

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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Приезжему из Таджикистана предъявлено обвинение в жестоком убийстве женщины камнем на пляже в Сочи, мужчина арестован и признал вину, сообщает СУСК по Краснодарскому краю в телеграм-канале. По версии следствия, в ночь на понедельник 46-летняя женщина и 58-летний мужчина в доме последнего на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи поссорились из-за "оскорблений женщины в адрес знакомого". Уточняется, что после этого он избил жертву руками и, вынеся ее на улицу, несколько раз ударил камнем по голове. Тело женщины на одном из пляжей обнаружили жители и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан. "Сегодня судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 46-летней женщины... Вину в инкриминируемом преступлении он признал", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе допроса и проведенной проверки показаний мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html

сочи

таджикистан

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, таджикистан, краснодарский край