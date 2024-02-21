Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд
В Челябинске завершили расследование по делу об убийстве подростка в 2023 году
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства в Telegram-канале.
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"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. <...> Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.
В апреле 2023 года ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска, вблизи ТРК "Космос", нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве задержали 20-летнего местного жителя, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек, среди которых двое — несовершеннолетние. По версии силовиков, они избили юношу. Позднее удалось установить еще нескольких подозреваемых.
В зависимости от степени участия задержанных обвинили по пунктам "ж, "и" части второй статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), а также части второй статьи 213 (хулиганство).
Ранее местные СМИ сообщали, что подростка убили при конфликте участников онлайн-игры, который продолжился на улице, возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные — родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.