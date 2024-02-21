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Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд - РИА Новости, 21.02.2024
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18:24 21.02.2024 (обновлено: 18:52 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/ubiystvo-1928816014.html
Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд
Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд - РИА Новости, 21.02.2024
Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд
Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:24
2024-02-21T18:52
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства в Telegram-канале.&quot;Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. &lt;...&gt; Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу&quot;, — говорится в заявлении.В апреле 2023 года ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска, вблизи ТРК "Космос", нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве задержали 20-летнего местного жителя, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек, среди которых двое — несовершеннолетние. По версии силовиков, они избили юношу. Позднее удалось установить еще нескольких подозреваемых.В зависимости от степени участия задержанных обвинили по пунктам "ж, "и" части второй статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), а также части второй статьи 213 (хулиганство). Ранее местные СМИ сообщали, что подростка убили при конфликте участников онлайн-игры, который продолжился на улице, возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные — родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Челябинский областной суд
Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд

В Челябинске завершили расследование по делу об убийстве подростка в 2023 году

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства в Telegram-канале.
«

"Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. <...> Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.

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В апреле 2023 года ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска, вблизи ТРК "Космос", нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве задержали 20-летнего местного жителя, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек, среди которых двое — несовершеннолетние. По версии силовиков, они избили юношу. Позднее удалось установить еще нескольких подозреваемых.
В зависимости от степени участия задержанных обвинили по пунктам "ж, "и" части второй статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), а также части второй статьи 213 (хулиганство).
Ранее местные СМИ сообщали, что подростка убили при конфликте участников онлайн-игры, который продолжился на улице, возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные — родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьЧелябинский областной суд
 
 
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