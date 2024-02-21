https://ria.ru/20240221/ubiystvo-1928816014.html

Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд

Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд - РИА Новости, 21.02.2024

Громкое дело об убийстве подростка в Челябинске направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:24

2024-02-21T18:24

2024-02-21T18:52

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске в апреле прошлого года, сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства в Telegram-канале."Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. <...> Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.В апреле 2023 года ночью около одного из домов на северо-западе Челябинска, вблизи ТРК "Космос", нашли тело 17-летнего юноши со смертельным ножевым ранением. Первым по подозрению в убийстве задержали 20-летнего местного жителя, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали еще трех человек, среди которых двое — несовершеннолетние. По версии силовиков, они избили юношу. Позднее удалось установить еще нескольких подозреваемых.В зависимости от степени участия задержанных обвинили по пунктам "ж, "и" части второй статьи 105 Уголовного кодекса (убийство), а также части второй статьи 213 (хулиганство). Ранее местные СМИ сообщали, что подростка убили при конфликте участников онлайн-игры, который продолжился на улице, возле компьютерного клуба. Также сообщалось, что все задержанные — родственники, приехавшие в Россию из Таджикистана и обучающиеся в Уральском региональном колледже в Челябинске.

https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html

челябинск

россия

челябинская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинск, россия, челябинская область, челябинский областной суд