https://ria.ru/20240221/turnir-1928613830.html

В Казани открывается турнир "Игры будущего"

В Казани открывается турнир "Игры будущего" - РИА Новости, 21.02.2024

В Казани открывается турнир "Игры будущего"

Уникальный международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", в котором примут участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран, открывается в Казани в среду. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:13

2024-02-21T01:13

2024-02-21T01:13

технологии

казань

россия

общество

игры будущего

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909309237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d12a5108c665595310662c0038576b4.jpg

КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Уникальный международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", в котором примут участие более 2 тысяч спортсменов из 107 стран, открывается в Казани в среду. "С 21 февраля по 3 марта в Казани пройдут первые в истории "Игры будущего" - уникальный спортивный турнир, в котором выступят более 2 тысяч участников из 277 команд, представляющих 107 стран", - говорится в сообщении оргкомитета. Спортсмены и киберспортсмены со всего мира будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 - в основной и пять - в расширенной программе), поддерживающих концепцию фиджитал - объединяющих в себе классический спорт, киберспорт и технологии. Соревнования поделены на пять "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. "Спорт" сочетает классические виды спорта с их цифровыми аналогами: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX и виртуальную велогонку. "Тактика" включает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг. "Стратегия" - это популярные боевые арены из игр формата MOBA и "Мир танков", а также дополнительные испытания на выносливость. "Скорость" потребует от участников максимально быстро проходить ретро-игры, а затем соревноваться в физических испытаниях. "Технологии" - соревнования дронов и роботов, которыми будут управлять участники, танцевального симулятора, игры в виртуальной реальности, кибатлетики и спортивного программирования. Церемонии открытия и закрытия игр состоятся в международном выставочном центре "Казань Экспо". Общий призовой фонд соревнований - 10 миллионов долларов. Талисманом "Игр будущего" стала Жар-Птица МИRA. Она символизирует гармонию между телом и интеллектом и является воплощение энергии, которая состоит из динамично переливающихся слов и кодов на разных языках. В команду амбассадоров "Игр будущего" вошли блогер Влад Бумага А4, музыканты Егор Крид и DJ Smash, футболисты Андрей Аршавин и Артем Дзюба. Также в Казань приедут популярные стримеры Александр Paradeev1ch Парадеев и Алексей Pch3lk1n Пчелкин. Работать на турнире будут 2 тысячи волонтеров из 20 стран, которые были отобраны из 7 тысяч претендентов. Во время игр Казань планируют посетить иностранные делегации и более 600 представителей медиа из России, Китая, ОАЭ, Вьетнама, Кубы, Италии, Сирии, Франции, Южной Африки, стран Латинской Америки и других. Соревнования будут транслироваться на 200 площадках на всех континентах.

https://rsport.ria.ru/20240212/mishustin-1926801902.html

https://rsport.ria.ru/20240220/igry_buduschego-1928378163.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, казань, россия, общество, игры будущего