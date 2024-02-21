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ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках
ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках - РИА Новости, 21.02.2024
ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках
Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:35
2024-02-21T11:35
2024-02-21T11:44
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"."Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", - написал ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке.ЦБ указал, что "всем клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ".
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках
ЦБ: средства в электронных кошельках не застрахованы в системе АСВ