https://ria.ru/20240221/tsb-1928674430.html

ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках

ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках - РИА Новости, 21.02.2024

ЦБ: страхование не распространяется на средства в электронных кошельках

Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:35

2024-02-21T11:35

2024-02-21T11:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Страхование вкладов в России не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил Банк России в своей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"."Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках", - написал ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке.ЦБ указал, что "всем клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ".

https://ria.ru/20240221/sinara-1928664503.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)