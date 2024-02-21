https://ria.ru/20240221/trevoga-1928813945.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.02.2024
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:16
2024-02-21T18:16
2024-02-21T18:16
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 17.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928807005.html
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще пяти украинских областях объявили воздушную тревогу