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Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 21.02.2024
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03:52 21.02.2024 (обновлено: 03:55 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 21.02.2024
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера
Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, а также более крупной страной по... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:52
2024-02-21T03:55
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, а также более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО. "Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", - заявил он, комментируя "противостояние" европейских союзников США по НАТО и России. Трамп добавил, что РФ также крупнее европейских стран, и указал на необходимость союзников Вашингтона по альянсу увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Экс-президент США Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Гитлера

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, а также более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО.
"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", - заявил он, комментируя "противостояние" европейских союзников США по НАТО и России.
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Трамп захотел сдать Европу России
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Трамп добавил, что РФ также крупнее европейских стран, и указал на необходимость союзников Вашингтона по альянсу увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов.
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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