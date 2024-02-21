https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html

Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 21.02.2024

Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, а также более крупной страной по... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:52

2024-02-21T03:52

2024-02-21T03:55

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Адольфа Гитлера, а также более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО. "Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", - заявил он, комментируя "противостояние" европейских союзников США по НАТО и России. Трамп добавил, что РФ также крупнее европейских стран, и указал на необходимость союзников Вашингтона по альянсу увеличить расходы на оборону, поскольку сейчас разница с США составляет 150 миллиардов долларов.

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в мире, россия, сша, дональд трамп, нато