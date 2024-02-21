https://ria.ru/20240221/terminaly-1928725500.html

Платежные терминалы Qiwi перестали работать

Платежные терминалы Qiwi перестали работать - РИА Новости, 21.02.2024

Платежные терминалы Qiwi перестали работать

Платежные терминалы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка, убедились корреспонденты РИА Новости в Краснодаре и Самаре. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:08

2024-02-21T14:08

2024-02-21T16:05

экономика

краснодар

самара

отзыв лицензии у киви банка

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КРАСНОДАР/САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Платежные терминалы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка, убедились корреспонденты РИА Новости в Краснодаре и Самаре. "Платежи временно не принимаются. Попробуйте поискать другой Qiwi терминал", — указано на экранах двух терминалов в Самарской области на улице Дмитрия Донского в микрорайоне Южный. На экране терминала в Краснодаре на Сормовской улице отображается надпись: "Платежи временно не принимаются". Пояснение на экране терминала на Уральской улице гласит: "Платежи временно приостановлены". Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, банк систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции.Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.Как уточнили в ЦБ, вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.В свою очередь, в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что начнут выплаты вкладчикам КИВИ Банка не позднее 6 марта 2024 года. Организация предварительно оценила страховые выплаты в 4,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240221/qiwi-1928685218.html

https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

краснодар

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, краснодар, самара, отзыв лицензии у киви банка