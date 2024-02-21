https://ria.ru/20240221/teplo-1928719577.html

Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля

Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2024

Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля

Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:47

2024-02-21T13:47

2024-02-21T13:47

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, погода в эти дни будет соответствовать температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. "Погода будет опережать свое развитие на месяц", - подчеркнул синоптик. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

https://ria.ru/20240221/pogoda-1928705143.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва