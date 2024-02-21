https://ria.ru/20240221/teplo-1928719577.html
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля
Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:47
2024-02-21T13:47
2024-02-21T13:47
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_6c1a238c1b0e381675d53dffd7610d97.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, погода в эти дни будет соответствовать температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. "Погода будет опережать свое развитие на месяц", - подчеркнул синоптик. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
https://ria.ru/20240221/pogoda-1928705143.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928554912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8afe26787c586e50ec9ff151b75527f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва
Погода, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Москва
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля и в выходные
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, погода в эти дни будет соответствовать температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. "Погода будет опережать свое развитие на месяц", - подчеркнул синоптик.
По данным сайта Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
Эль-Ниньо прекратится в апреле, заявил Вильфанд