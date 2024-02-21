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Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
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13:47 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/teplo-1928719577.html
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля - РИА Новости, 21.02.2024
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля
Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:47
2024-02-21T13:47
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. По его словам, погода в эти дни будет соответствовать температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. "Погода будет опережать свое развитие на месяц", - подчеркнул синоптик. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва
Погода, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Москва
Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля

Вильфанд пообещал москвичам мартовское тепло 23 февраля и в выходные

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, и в выходные в Москве опередит свое развитие на месяц, будет тепло, как в конце марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с завтрашнего дня температура будет выше нормы на 2-4 градуса, а с 23 февраля, в течение всех праздников, и в субботу, и в воскресенье температура будет очень теплой", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, погода в эти дни будет соответствовать температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. "Погода будет опережать свое развитие на месяц", - подчеркнул синоптик.
По данным сайта Гидрометцентра России, днем 23 февраля в Москве ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМосква
 
 
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