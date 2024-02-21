https://ria.ru/20240221/tatarstan-1928801720.html

Татарстан направит 445 млн руб на развитие первичной медпомощи в 2024 году

Татарстан направит 445 млн руб на развитие первичной медпомощи в 2024 году - РИА Новости, 21.02.2024

Татарстан направит 445 млн руб на развитие первичной медпомощи в 2024 году

Финансирование регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи в Татарстане в 2024 году составит 445 миллионов рублей, на уровне 2023 года,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:22

2024-02-21T17:22

2024-02-21T17:22

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Финансирование регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи в Татарстане в 2024 году составит 445 миллионов рублей, на уровне 2023 года, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. "В 2023 году бюджет (регионального проекта) составил порядка 448 миллионов рублей, в том числе российский бюджет - практически 30 миллионов рублей, бюджет Республики Татарстан - 419 миллионов рублей... В 2024 году есть уже плановое задание и сумма - 445 миллионов рублей", – сказал Миннуллин на брифинге. Глава Минздрава республики подчеркнул, что все поставленные в рамках проекта задачи на 2023 год были выполнены. По его информации, за год выполнен 201 вылет санитарной авиации, эвакуированы 197 пациентов, профилактическими осмотрами охвачены 2,6 миллиона человек, мобильные медицинские комплексы работали в 29 районах республики, осмотрено порядка 32 тысяч человек. В плане модернизации первичного звена завершено строительство 27 объектов, медучреждения переоснащены более чем 1,9 тысячи единицами медоборудования. Задачи на 2024 год, по его словам, не менее амбициозны. Миннуллин напомнил, что двумя основными показателями при реализации проектов в здравоохранении являются ожидаемая продолжительность жизни и общая смертность. На 2023 год Татарстану был установлен плановый показатель по ожидаемой продолжительности жизни 75,25 года, по итогам года он составил 75,38 года (12 место по РФ и первое - в ПФО). По коэффициенту обшей смертности плановая цифра на 2023 год была 11 случаев на 1 тысячу населения, по факту по итогам года показатель составил 10,7 случая (19 место в РФ и самый низкий показатель в ПФО).

https://ria.ru/20240221/minnikhanov-1928795120.html

https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html

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россия, республика татарстан (татарстан)