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Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/tankisty-1928626268.html
Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 21.02.2024
Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:13
2024-02-21T05:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-72б3м
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Выдвигаемся на один из рубежей развертывания бронегруппы в зоне ответственности нашего батальона для плановой работы по запланированной цели с закрытой огневой позиции. Стрелять будем осколочно-фугасными снарядами. Цель – взводный опорный пункт противника. Цели распланированы на каждый день. Бывает одна, бывает три цели в день", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Гонзалес". Он уточнил, что дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку. Сообщается, что ежедневно на купянском направлении российские танкисты помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожают наступающие силы противника, его укрепления и опорные пункты. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Танкисты группировки "Запад" уничтожили "опорники" и пехоту ВСУ под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Выдвигаемся на один из рубежей развертывания бронегруппы в зоне ответственности нашего батальона для плановой работы по запланированной цели с закрытой огневой позиции. Стрелять будем осколочно-фугасными снарядами. Цель – взводный опорный пункт противника. Цели распланированы на каждый день. Бывает одна, бывает три цели в день", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Гонзалес".
Он уточнил, что дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку. Сообщается, что ежедневно на купянском направлении российские танкисты помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожают наступающие силы противника, его укрепления и опорные пункты.
"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - уточнили в МО РФ.
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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