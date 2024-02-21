https://ria.ru/20240221/tankisty-1928626268.html

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском - РИА Новости, 21.02.2024

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:13

2024-02-21T05:13

2024-02-21T05:13

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Выдвигаемся на один из рубежей развертывания бронегруппы в зоне ответственности нашего батальона для плановой работы по запланированной цели с закрытой огневой позиции. Стрелять будем осколочно-фугасными снарядами. Цель – взводный опорный пункт противника. Цели распланированы на каждый день. Бывает одна, бывает три цели в день", - процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным "Гонзалес". Он уточнил, что дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку. Сообщается, что ежедневно на купянском направлении российские танкисты помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожают наступающие силы противника, его укрепления и опорные пункты. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили взводные опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - уточнили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, вооруженные силы рф, безопасность