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Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
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19:14 21.02.2024
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Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин
Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:14
2024-02-21T19:14
политика
россия
таджикистан
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения. "Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер. Путин добавил, что особенно это касается экономики. "В том числе и благодаря нашим личным отношениям, я думаю, это тоже фактор такой серьезный, мы двигаемся вперед и уверен, будем двигаться в хорошем темпе", - сказал президент России.
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политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, казань
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Казань
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин

Путин: в отношениях с Таджикистаном нет проблем, которые нельзя было бы решить

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения.
"Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер. Путин добавил, что особенно это касается экономики.
"В том числе и благодаря нашим личным отношениям, я думаю, это тоже фактор такой серьезный, мы двигаемся вперед и уверен, будем двигаться в хорошем темпе", - сказал президент России.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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ПолитикаРоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонКазань
 
 
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