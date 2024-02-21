https://ria.ru/20240221/tadzhikistan-1928830043.html

Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин

Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024

Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин

Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:14

2024-02-21T19:14

2024-02-21T19:14

политика

россия

таджикистан

владимир путин

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения. "Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер. Путин добавил, что особенно это касается экономики. "В том числе и благодаря нашим личным отношениям, я думаю, это тоже фактор такой серьезный, мы двигаемся вперед и уверен, будем двигаться в хорошем темпе", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231121/putin-1910873574.html

россия

таджикистан

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, казань