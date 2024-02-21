https://ria.ru/20240221/tadzhikistan-1928830043.html
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин
Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:14
2024-02-21T19:14
2024-02-21T19:14
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения. "Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер. Путин добавил, что особенно это касается экономики. "В том числе и благодаря нашим личным отношениям, я думаю, это тоже фактор такой серьезный, мы двигаемся вперед и уверен, будем двигаться в хорошем темпе", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231121/putin-1910873574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, казань
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Казань
Отношения России и Таджикистана успешно развиваются, заявил Путин
Путин: в отношениях с Таджикистаном нет проблем, которые нельзя было бы решить
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Таджикистана успешно развиваются, нет никакой проблемы, которая бы не решалась, в том числе и благодаря личным отношениям глав государств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Путин отметил, что лидеры используют возможность общения в рамках "Игр Будущего" для того, чтобы обсудить двусторонние отношения.
"Они развиваются весьма успешно. Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", - сказал российский лидер. Путин добавил, что особенно это касается экономики.
"В том числе и благодаря нашим личным отношениям, я думаю, это тоже фактор такой серьезный, мы двигаемся вперед и уверен, будем двигаться в хорошем темпе", - сказал президент России.
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