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Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты - РИА Новости, 21.02.2024
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19:25 21.02.2024 (обновлено: 19:26 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/svo-1928831723.html
Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты
Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты - РИА Новости, 21.02.2024
Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с организациями торговли передали очередную партию продуктов весом более 600 РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:25
2024-02-21T19:26
надежные люди
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев – РИА Новости. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с организациями торговли передали очередную партию продуктов весом более 600 килограммов в зону специальной операции, сообщили в губернаторском центре "Вместе мы сильнее". "В канун Дня защитника Отечества в губернаторский центр "Вместе мы сильнее" направлена очередная партия продуктов весом 600 килограммов. Это мясная консервация: свиная и говяжья тушёнка, каши с мясом, рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, а также конфеты, шоколад, печенье, вафли, чай и кофе", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе, жители региона, организации, предприятия и компании ежедневно доставляют сюда различные вещи для отправки в зону СВО: продукты питания, предметы личной гигиены, экипировку и прочее.
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архангельская область
Надежные люди, Архангельская область
Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты

Архангельское министерство АПК передало более 600 кг продуктов бойцам на фронт

© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской областиАрхангельское министерство АПК и торговли передало более 600 кг продуктов бойцам на СВО
Архангельское министерство АПК и торговли передало более 600 кг продуктов бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Архангельское министерство АПК и торговли передало более 600 кг продуктов бойцам на СВО
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев – РИА Новости. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с организациями торговли передали очередную партию продуктов весом более 600 килограммов в зону специальной операции, сообщили в губернаторском центре "Вместе мы сильнее".
"В канун Дня защитника Отечества в губернаторский центр "Вместе мы сильнее" направлена очередная партия продуктов весом 600 килограммов. Это мясная консервация: свиная и говяжья тушёнка, каши с мясом, рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, а также конфеты, шоколад, печенье, вафли, чай и кофе", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, жители региона, организации, предприятия и компании ежедневно доставляют сюда различные вещи для отправки в зону СВО: продукты питания, предметы личной гигиены, экипировку и прочее.
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Вчера, 19:13
 
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