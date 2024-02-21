https://ria.ru/20240221/svo-1928831723.html

Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты

Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты - РИА Новости, 21.02.2024

Архангельское министерство АПК и торговли передало бойцам на фронт продукты

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с организациями торговли передали очередную партию продуктов весом более 600 РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:25

2024-02-21T19:25

2024-02-21T19:26

надежные люди

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев – РИА Новости. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области совместно с организациями торговли передали очередную партию продуктов весом более 600 килограммов в зону специальной операции, сообщили в губернаторском центре "Вместе мы сильнее". "В канун Дня защитника Отечества в губернаторский центр "Вместе мы сильнее" направлена очередная партия продуктов весом 600 килограммов. Это мясная консервация: свиная и говяжья тушёнка, каши с мясом, рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, а также конфеты, шоколад, печенье, вафли, чай и кофе", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе, жители региона, организации, предприятия и компании ежедневно доставляют сюда различные вещи для отправки в зону СВО: продукты питания, предметы личной гигиены, экипировку и прочее.

https://ria.ru/20240221/svo-1928829914.html

архангельская область

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архангельская область