https://ria.ru/20240221/svo-1928829914.html

Орловский Народный фронт отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Орловский Народный фронт отправил гуманитарную помощь в зону СВО - РИА Новости, 21.02.2024

Орловский Народный фронт отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Орловский Народный фронт отправил генератор, доски, масла и гвозди в зону СВО для строительства и благоустройства блиндажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:13

2024-02-21T19:13

2024-02-21T19:13

надежные люди

орловская область

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ВОРОНЕЖ, 21 фев - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил генератор, доски, масла и гвозди в зону СВО для строительства и благоустройства блиндажей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта Орловской области. "Народный фронт, вместе с друзьями-волонтёрами из Глазуновка ZOV, отправили очередной грузовой автомобиль с гуманитарной помощью в зону СВО... На передовую были доставлены не только доски для строительства и благоустройства блиндажей, но и отремонтированный генератор, масла, а также большая партия гвоздей", — говорится в сообщении. Также волонтёры передали плёнку и несколько печек производства глазуновских предпринимателей. "Мы выражаем огромную благодарность всем, кто принимает участие в сборе и передаче гуманитарной помощи. Совместные усилия позволяют приблизить момент нашей общей победы. Мы продолжаем работать на благо нашей Родины и обещаем не останавливаться на достигнутом. Вместе мы сможем сделать больше" - приводят слова руководителя исполкома Народного фронта в Орловской области Владимира Филонова в пресс-службе организации. Глазуновка — посёлок городского типа в Орловской области.

https://ria.ru/20240221/svo-1928792788.html

https://ria.ru/20240221/omsk-1928757217.html

орловская область

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орловская область