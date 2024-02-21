https://ria.ru/20240221/svo-1928797346.html
Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии
Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии - РИА Новости, 21.02.2024
Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии
Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества от главы Якутии получили бойцы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:06
2024-02-21T17:06
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ЯКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества от главы Якутии получили бойцы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В опорный пункт Якутии в ДНР прибыли все грузовые фургоны с подарочными продуктовыми наборами от Ил Дархана ко Дню защитника Отечества. Первыми подарки из республики получили морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в которой служат более 100 военнослужащих из Якутии", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что помимо подарков от главы региона, бойцам СВО поступила гуманитарная помощь из Нерюнгринского района, автотранспорт, очередная партия квадроциклов "Сокол", печи и электрогенераторы. Заместитель командира по военно-политической работе одного из подразделений 155-й бригады морской пехоты ТОФ поблагодарил власти республики за поддержку. "Глава и правительство республики неоднократно помогали бригаде, регулярно оказывают поддержу Вооруженным силам Российской Федерации на специальной военной операции. Спасибо вам за большую помощь не только ребятам из Якутии, а из всего Дальнего Востока и регионов России. До 23 февраля все поступившие из Якутии подарки будут вручены бойцам на передовой. Народ и армия едины!" – приводятся в сообщении слова офицера.
https://ria.ru/20240221/pomosch-1928752004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, нерюнгринский район, тихоокеанский флот вмф россии
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Нерюнгринский район, Тихоокеанский флот ВМФ России
Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии
Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества получили бойцы СВО от главы Якутии
ЯКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества от главы Якутии получили бойцы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В опорный пункт Якутии в ДНР прибыли все грузовые фургоны с подарочными продуктовыми наборами от Ил Дархана ко Дню защитника Отечества. Первыми подарки из республики получили морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в которой служат более 100 военнослужащих из Якутии", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что помимо подарков от главы региона, бойцам СВО поступила гуманитарная помощь из Нерюнгринского района, автотранспорт, очередная партия квадроциклов "Сокол", печи и электрогенераторы.
Заместитель командира по военно-политической работе одного из подразделений 155-й бригады морской пехоты ТОФ поблагодарил власти республики за поддержку.
"Глава и правительство республики неоднократно помогали бригаде, регулярно оказывают поддержу Вооруженным силам Российской Федерации на специальной военной операции. Спасибо вам за большую помощь не только ребятам из Якутии, а из всего Дальнего Востока и регионов России. До 23 февраля все поступившие из Якутии подарки будут вручены бойцам на передовой. Народ и армия едины!" – приводятся в сообщении слова офицера.
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