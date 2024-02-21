https://ria.ru/20240221/svo-1928797346.html

Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии

Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии - РИА Новости, 21.02.2024

Продуктовые наборы получили бойцы СВО от главы Якутии

Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества от главы Якутии получили бойцы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:06

2024-02-21T17:06

2024-02-21T17:06

надежные люди

донецкая народная республика

нерюнгринский район

тихоокеанский флот вмф россии

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ЯКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Продуктовые наборы ко Дню защитника Отечества от главы Якутии получили бойцы в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В опорный пункт Якутии в ДНР прибыли все грузовые фургоны с подарочными продуктовыми наборами от Ил Дархана ко Дню защитника Отечества. Первыми подарки из республики получили морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, в которой служат более 100 военнослужащих из Якутии", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что помимо подарков от главы региона, бойцам СВО поступила гуманитарная помощь из Нерюнгринского района, автотранспорт, очередная партия квадроциклов "Сокол", печи и электрогенераторы. Заместитель командира по военно-политической работе одного из подразделений 155-й бригады морской пехоты ТОФ поблагодарил власти республики за поддержку. "Глава и правительство республики неоднократно помогали бригаде, регулярно оказывают поддержу Вооруженным силам Российской Федерации на специальной военной операции. Спасибо вам за большую помощь не только ребятам из Якутии, а из всего Дальнего Востока и регионов России. До 23 февраля все поступившие из Якутии подарки будут вручены бойцам на передовой. Народ и армия едины!" – приводятся в сообщении слова офицера.

https://ria.ru/20240221/pomosch-1928752004.html

https://ria.ru/20240221/avtomobil-1928747717.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, нерюнгринский район, тихоокеанский флот вмф россии