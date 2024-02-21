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Российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 дронов ВСУ

Российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 дронов ВСУ - РИА Новости, 21.02.2024

Российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 99 дронов ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников, 12 снарядов HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:13

2024-02-21T14:13

2024-02-21T14:13

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 99 украинских беспилотников, 12 снарядов HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской народной республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой народной республики, Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 13042 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15149 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18900 единиц специальной военной автомобильной техники.

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в мире, россия, кременная, рубежное, вооруженные силы украины