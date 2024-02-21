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Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары" - РИА Новости, 21.02.2024
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12:55 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/svo-1928700261.html
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары" - РИА Новости, 21.02.2024
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"
Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:55
2024-02-21T12:55
общество
андрей турчак
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. "Рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования", - сообщил Турчак и отметил, что рабочая группа направила очередной президенту очередной доклад с предложениями. По его данным, в докладе предлагаются новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. "Все они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях", - подчеркнул Турчак. Кроме того, по его данным, рабгруппа предлагает не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Как отметил Турчак, сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах. А также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий. В докладе группа отчиталась о законодательной работе с начала года, в том числе о внесенных в Госдуму законопроектах, направленных в поддержу участников СВО и их семей. "На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив", - рассказал Турчак.
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общество, андрей турчак, госдума рф
Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"

Рабочая группа призвала сохранить права участников СВО на арктические гектары

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетительница выходит с презентации оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров"
Посетительница выходит с презентации оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетительница выходит с презентации оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
"Рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования", - сообщил Турчак и отметил, что рабочая группа направила очередной президенту очередной доклад с предложениями.
По его данным, в докладе предлагаются новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.
"Все они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях", - подчеркнул Турчак.
Кроме того, по его данным, рабгруппа предлагает не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Как отметил Турчак, сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах.
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А также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.
В докладе группа отчиталась о законодательной работе с начала года, в том числе о внесенных в Госдуму законопроектах, направленных в поддержу участников СВО и их семей.
"На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив", - рассказал Турчак.
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