https://ria.ru/20240221/svo-1928700261.html

Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"

Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары" - РИА Новости, 21.02.2024

Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"

Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:55

2024-02-21T12:55

2024-02-21T12:55

общество

андрей турчак

госдума рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. "Рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования", - сообщил Турчак и отметил, что рабочая группа направила очередной президенту очередной доклад с предложениями. По его данным, в докладе предлагаются новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. "Все они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях", - подчеркнул Турчак. Кроме того, по его данным, рабгруппа предлагает не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Как отметил Турчак, сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах. А также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий. В докладе группа отчиталась о законодательной работе с начала года, в том числе о внесенных в Госдуму законопроектах, направленных в поддержу участников СВО и их семей. "На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив", - рассказал Турчак.

https://ria.ru/20240220/idei-1928581184.html

https://ria.ru/20240221/voennye-1928678178.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, андрей турчак, госдума рф