https://ria.ru/20240221/svo-1928700261.html
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары" - РИА Новости, 21.02.2024
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"
Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:55
2024-02-21T12:55
2024-02-21T12:55
общество
андрей турчак
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. "Рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования", - сообщил Турчак и отметил, что рабочая группа направила очередной президенту очередной доклад с предложениями. По его данным, в докладе предлагаются новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. "Все они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях", - подчеркнул Турчак. Кроме того, по его данным, рабгруппа предлагает не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Как отметил Турчак, сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах. А также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий. В докладе группа отчиталась о законодательной работе с начала года, в том числе о внесенных в Госдуму законопроектах, направленных в поддержу участников СВО и их семей. "На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив", - рассказал Турчак.
https://ria.ru/20240220/idei-1928581184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей турчак, госдума рф
Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ
Для участников СВО предложили сохранить права на "дальневосточные гектары"
Рабочая группа призвала сохранить права участников СВО на арктические гектары
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Рабочая группа по СВО предложила сохранить права участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, оформленные по договорам безвозмездного пользования, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале
.
"Рабочая группа предлагает обеспечить сохранение прав участников СВО на "дальневосточные" и "арктические" гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования", - сообщил Турчак и отметил, что рабочая группа направила очередной президенту очередной доклад с предложениями.
По его данным, в докладе предлагаются новые меры поддержки участников спецоперации и их семей.
"Все они выработаны с учетом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях", - подчеркнул Турчак.
Кроме того, по его данным, рабгруппа предлагает не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Как отметил Турчак, сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах.
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А также предлагается снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.
В докладе группа отчиталась о законодательной работе с начала года, в том числе о внесенных в Госдуму
законопроектах, направленных в поддержу участников СВО и их семей.
"На заключение правительства направлены законопроекты о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненного участника СВО, о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО и ряд других инициатив", - рассказал Турчак.
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