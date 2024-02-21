https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html

Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО

Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 21.02.2024

Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для студентов Северо-Восточного госуниверситете (СВГУ) в Магадане, сети отправят в зону специальной военной РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:04

2024-02-21T12:04

2024-02-21T12:04

надежные люди

магадан

магаданская область

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МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для студентов Северо-Восточного госуниверситете (СВГУ) в Магадане, сети отправят в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Студенты, волонтёры, молодогвардейцы и волонтёры-спасатели приняли участие в изготовлении камуфляжных укрытий для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. По словам участников мастер-класса, маскировочные сети – одна из самых необходимых вещей в зоне СВО. Без этого камуфляжа бойцы видны как на ладони", - говорится в сообщении. Дополняется, что студенты СВГУ также поучаствуют в фестивале по плетению маскировочных сетей, который состоится в Магадане 2 марта. "Сегодня в Магаданской области этим важным делом занимаются десятки волонтеров. 2 марта в спорткомплексе "Президентский" они покажут свое мастерство. Там пройдет Колымский слет "СВОи сети 49". В мероприятии примут участие более 20 команд – волонтёрские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, а также образовательных учреждений. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы", - дополняет правительство региона.

https://ria.ru/20240221/svo-1928680659.html

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магадан, магаданская область