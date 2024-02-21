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Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 21.02.2024
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12:04 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО
Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для студентов Северо-Восточного госуниверситете (СВГУ) в Магадане, сети отправят в зону специальной военной РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:04
2024-02-21T12:04
надежные люди
магадан
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МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для студентов Северо-Восточного госуниверситете (СВГУ) в Магадане, сети отправят в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Студенты, волонтёры, молодогвардейцы и волонтёры-спасатели приняли участие в изготовлении камуфляжных укрытий для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. По словам участников мастер-класса, маскировочные сети – одна из самых необходимых вещей в зоне СВО. Без этого камуфляжа бойцы видны как на ладони", - говорится в сообщении. Дополняется, что студенты СВГУ также поучаствуют в фестивале по плетению маскировочных сетей, который состоится в Магадане 2 марта. "Сегодня в Магаданской области этим важным делом занимаются десятки волонтеров. 2 марта в спорткомплексе "Президентский" они покажут свое мастерство. Там пройдет Колымский слет "СВОи сети 49". В мероприятии примут участие более 20 команд – волонтёрские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, а также образовательных учреждений. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы", - дополняет правительство региона.
https://ria.ru/20240221/svo-1928680659.html
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магадан, магаданская область
Надежные люди, Магадан, Магаданская область
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО

В Магадане для студентов провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

© Фото : пресс-служба правительства Магаданской областиСтудентка СВГУ во время мастер-класса по плетению маскировочных сетей
Студентка СВГУ во время мастер-класса по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Магаданской области
Студентка СВГУ во время мастер-класса по плетению маскировочных сетей
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 фев - РИА Новости. Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели для студентов Северо-Восточного госуниверситете (СВГУ) в Магадане, сети отправят в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Студенты, волонтёры, молодогвардейцы и волонтёры-спасатели приняли участие в изготовлении камуфляжных укрытий для наших бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. По словам участников мастер-класса, маскировочные сети – одна из самых необходимых вещей в зоне СВО. Без этого камуфляжа бойцы видны как на ладони", - говорится в сообщении.
Дополняется, что студенты СВГУ также поучаствуют в фестивале по плетению маскировочных сетей, который состоится в Магадане 2 марта.
"Сегодня в Магаданской области этим важным делом занимаются десятки волонтеров. 2 марта в спорткомплексе "Президентский" они покажут свое мастерство. Там пройдет Колымский слет "СВОи сети 49". В мероприятии примут участие более 20 команд – волонтёрские коллективы, сотрудники предприятий и организаций, а также образовательных учреждений. Для колымчан, которые хотят научиться плести камуфляж, организуют мастер-классы", - дополняет правительство региона.
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