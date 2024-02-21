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Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы
Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы - РИА Новости, 21.02.2024
Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы
Саша Сорокин из города Магнитогорска Челябинской области передал для отправки в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы, также бойцам направят... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:51
2024-02-21T11:51
2024-02-21T11:51
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Саша Сорокин из города Магнитогорска Челябинской области передал для отправки в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы, также бойцам направят машину гуманитарной помощи, сообщило в среду региональное отделение ОНФ. "Дети из Магнитогорска передали нашим парням на передовую талисман - лисенка. Мальчик Саша из неравнодушной семьи Сорокиных записал поздравление для бойцов. А нас заверил: игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину", - говорится в сообщении. Талисман отправится в зону специальной военной операции вместе с открыткой, нарисованной детьми, и машиной гуманитарной помощи. "В ней - балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи, которые помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко", - поясняет ОНФ. Также Саша передал поздравление бойцам. "Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам здоровья и чтобы поскорее вернулись домой с Победой. Мы вас любим и ждем", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
https://ria.ru/20240220/svo-1928553550.html
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магнитогорск, челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Магнитогорск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы
Мальчик из Магнитогорска передал в зону СВО мягкую игрушку как талисман победы
ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Саша Сорокин из города Магнитогорска Челябинской области передал для отправки в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы, также бойцам направят машину гуманитарной помощи, сообщило в среду региональное отделение ОНФ.
"Дети из Магнитогорска передали нашим парням на передовую талисман - лисенка. Мальчик Саша из неравнодушной семьи Сорокиных записал поздравление для бойцов. А нас заверил: игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину", - говорится в сообщении.
Талисман отправится в зону специальной военной операции вместе с открыткой, нарисованной детьми, и машиной гуманитарной помощи. "В ней - балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи, которые помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко", - поясняет ОНФ.
Также Саша передал поздравление бойцам. "Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам здоровья и чтобы поскорее вернулись домой с Победой. Мы вас любим и ждем", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.
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