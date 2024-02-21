https://ria.ru/20240221/svo-1928680659.html

Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы

Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы - РИА Новости, 21.02.2024

Мальчик из челябинского Магнитогорска передал бойцам СВО талисман победы

Саша Сорокин из города Магнитогорска Челябинской области передал для отправки в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы, также бойцам направят... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:51

2024-02-21T11:51

2024-02-21T11:51

надежные люди

магнитогорск

челябинская область

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Саша Сорокин из города Магнитогорска Челябинской области передал для отправки в зону СВО мягкую игрушку лисенка как талисман победы, также бойцам направят машину гуманитарной помощи, сообщило в среду региональное отделение ОНФ. "Дети из Магнитогорска передали нашим парням на передовую талисман - лисенка. Мальчик Саша из неравнодушной семьи Сорокиных записал поздравление для бойцов. А нас заверил: игрушка волшебная, исполняет желания, а теперь пришло время поделиться чудом и отправить его тем, кто защищает Родину", - говорится в сообщении. Талисман отправится в зону специальной военной операции вместе с открыткой, нарисованной детьми, и машиной гуманитарной помощи. "В ней - балаклавы, продукты питания, термобелье, одежда, средства гигиены, окопные свечи, которые помогла собрать член штаба Народного фронта в Челябинской области Жанна Яковенко", - поясняет ОНФ. Также Саша передал поздравление бойцам. "Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам здоровья и чтобы поскорее вернулись домой с Победой. Мы вас любим и ждем", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ.

https://ria.ru/20240220/svo-1928553550.html

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магнитогорск, челябинская область, общероссийский народный фронт