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Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится
Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится - РИА Новости, 21.02.2024
Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится
РФ готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, при этом российская сторона не ожидает смены курса Вашингтона в отношении... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:10
2024-02-21T11:10
2024-02-21T11:10
в мире
сша
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, при этом российская сторона не ожидает смены курса Вашингтона в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", - сказал министр в интервью бразильской газете Globo на просьбу прокомментировать наличие предпочтительного кандидата на выборах США. По словам Лаврова, Россия рассматривается элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза, а "прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений". Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится
Лавров: Россия готова работать с любым главой США, но не ожидает смены курса
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, при этом российская сторона не ожидает смены курса Вашингтона в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", - сказал министр в интервью бразильской газете Globo на просьбу прокомментировать наличие предпочтительного кандидата на выборах США.
По словам Лаврова, Россия рассматривается элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза, а "прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений".
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп
и Никки Хейли
. Нынешний американский лидер Джо Байден
также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Путин сравнил Байдена и Трампа