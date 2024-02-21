https://ria.ru/20240221/ssha-1928667992.html

Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится

Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится - РИА Новости, 21.02.2024

Лавров считает, что курс США в отношении России не изменится

РФ готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, при этом российская сторона не ожидает смены курса Вашингтона в отношении... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:10

2024-02-21T11:10

2024-02-21T11:10

в мире

сша

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ готова работать с любым президентом США, которому окажут доверие американцы, при этом российская сторона не ожидает смены курса Вашингтона в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас нет иллюзий, не ожидаем, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", - сказал министр в интервью бразильской газете Globo на просьбу прокомментировать наличие предпочтительного кандидата на выборах США. По словам Лаврова, Россия рассматривается элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза, а "прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений". Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)