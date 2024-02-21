Рейтинг@Mail.ru
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ssha-1928621312.html
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 21.02.2024
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16
США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:27
2024-02-21T03:27
в мире
украина
сша
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август, заявил РИА Новости представитель американских Военно-воздушных сил. "Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом", - сообщил агентству представитель ведомства. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240215/f-16-1927652034.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_450:205:1982:1354_1920x0_80_0_0_80d71206a6d2282b538b4b76c86669c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, f-16
В мире, Украина, США, НАТО, F-16
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

ВВС: США обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16 к августу 2024 года

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август, заявил РИА Новости представитель американских Военно-воздушных сил.
«
"Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом", - сообщил агентству представитель ведомства.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Генсек НАТО признал, что F-16 не изменят кардинально ситуацию на Украине
15 февраля, 18:40
 
В миреУкраинаСШАНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала