https://ria.ru/20240221/ssha-1928621312.html

США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 21.02.2024

США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:27

2024-02-21T03:27

2024-02-21T03:27

в мире

украина

сша

нато

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август, заявил РИА Новости представитель американских Военно-воздушных сил. "Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом", - сообщил агентству представитель ведомства. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240215/f-16-1927652034.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, f-16