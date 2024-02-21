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Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу - РИА Новости, 21.02.2024
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02:30 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ssha-1928618729.html
Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу
Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу - РИА Новости, 21.02.2024
Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу
Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T02:30
2024-02-21T02:30
в мире
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миссури
техас
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы. "С марта первый патруль из Миссури будет там. Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта", - сказал Парсон на пресс-конференции, которую офис губернатора транслировал в соцсетях. Глава Миссури заявил, что изначально операция продлится 90 дней. Парсон отметил, что угрозой для его штата является проникающий через границу наркотик фентанил. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. Ранее губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас.
https://ria.ru/20240208/migranty-1926255868.html
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в мире, сша, миссури, техас, джо байден, рон десантис
В мире, США, Миссури, Техас, Джо Байден, Рон Десантис
Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу

Губернатор штата Миссури отправляет бойцов нацгвардии на помощь Техасу

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Губернатор штата Миссури Майк Парсон сообщил, что отправит бойцов нацгвардии для помощи властям Техаса в охране границы.
«
"С марта первый патруль из Миссури будет там. Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта", - сказал Парсон на пресс-конференции, которую офис губернатора транслировал в соцсетях.
Глава Миссури заявил, что изначально операция продлится 90 дней.
Парсон отметил, что угрозой для его штата является проникающий через границу наркотик фентанил.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Джо Байден.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
Ранее губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас.
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