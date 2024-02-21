https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html

В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе

В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе - РИА Новости, 21.02.2024

В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе

Поддержка России в арабских странах растет благодаря российским государственным СМИ, таким как RT и Sputnik, следует из доклада немецкого Фонда Фридриха... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:57

2024-02-21T13:57

2024-02-21T15:06

россия

украина

сша

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

нато

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795999358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2402a7887d93471d761a2948b47334.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Поддержка России в арабских странах растет благодаря российским государственным СМИ, таким как RT и Sputnik, следует из доклада немецкого Фонда Фридриха Науманна за Свободу."В арабских странах Россия в основном использует аккаунты соцсетей своих каналов RT и Sputnik на арабском, которые получили высокую популярность в арабском обществе. <…> Общественные опросы в арабских странах демонстрируют растущую поддержку России во вред США, и эксперты связывают это с успешной информационной войной", — говорится в докладе.Фонд сообщает, что в этих каналах публикуется информация об ответственности США и НАТО за конфликт на Украине и за глобальный продовольственный кризис. Авторы доклада называют эти сведения пропагандой, хотя российские власти озвучивали и обосновывали их.Как утверждается, в Израиле Россия якобы пытается расширить разногласия по судебным реформам и призывам не помогать Украине. При этом, по мнению исследователей, эти усилия не приносят особых результатов. Они связывают это с защитой страны в киберпространстве и "осознанностью израильского общества". В своих "рекомендациях" авторы доклада предложили создавать местные организации для отслеживания того, что считают дезинформацией. Кроме того, они рекомендовали повысить цифровую образованность людей и их доверие к местным СМИ. На фоне российской спецоперации на Украине против Москвы применили тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиаресурсами, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала санкций Запада против журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". Евросоюз, по сути, ведет войну с Россией на информационном поле, использует нелегитимные меры против российских журналистов, заявлял ранее в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда Кирилл Логвинов. По его словам, ЕС под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами, отрезая европейское общество от альтернативных информационных источников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

https://ria.ru/20240213/frantsiya-1927151158.html

https://ria.ru/20231220/litsenziya-1917055564.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, нато, facebook, евросоюз, в мире