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В США раскритиковали остановку выдачи лицензий на экспорт СПГ - РИА Новости, 21.02.2024
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05:53 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/spg-1928628176.html
В США раскритиковали остановку выдачи лицензий на экспорт СПГ
В США раскритиковали остановку выдачи лицензий на экспорт СПГ - РИА Новости, 21.02.2024
В США раскритиковали остановку выдачи лицензий на экспорт СПГ
Решение президента США Джо Байдена остановить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа противоречит логике, учитывая развитие новых объектов в этой РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T05:53
2024-02-21T05:53
сша
европа
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена остановить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа противоречит логике, учитывая развитие новых объектов в этой области, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. "Открытие в США объектов по экспорту СПГ приведет к увеличению поставок природного газа в мир, что снизит воздействие на угольные электростанции, так что в этом просто нет логики", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, Ситтон добавил, что временная приостановка выдачи лицензий на экспорт окажет лишь временное воздействие на рыночную стоимость природного газа. Он также подчеркнул, что отказ США от стремления расширять поставки СПГ на европейский и азиатский рынки в качестве альтернативны российскому газу является "бессмысленным". Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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сша, европа, джо байден, майк джонсон, в мире
США, Европа, Джо Байден, Майк Джонсон, В мире
В США раскритиковали остановку выдачи лицензий на экспорт СПГ

Ситтон: остановка выдачи лицензий в США на экспорт СПГ противоречит логике

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена остановить выдачу лицензий на экспорт сжиженного природного газа противоречит логике, учитывая развитие новых объектов в этой области, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.
«
"Открытие в США объектов по экспорту СПГ приведет к увеличению поставок природного газа в мир, что снизит воздействие на угольные электростанции, так что в этом просто нет логики", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, Ситтон добавил, что временная приостановка выдачи лицензий на экспорт окажет лишь временное воздействие на рыночную стоимость природного газа. Он также подчеркнул, что отказ США от стремления расширять поставки СПГ на европейский и азиатский рынки в качестве альтернативны российскому газу является "бессмысленным".
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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