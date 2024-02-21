https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928856534.html
Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными
Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными - РИА Новости, 21.02.2024
Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными
России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:17
2024-02-21T22:17
2024-02-21T22:17
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и от обстрелов, и от наступательных операций, только после этого можно будет признать задачи СВО выполненными, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Что такое полностью обеспечить наши интересы? Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными
Медведев: только после создания защитного кордона задачи СВО будут выполненными