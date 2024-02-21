https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928856534.html

Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными

Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными - РИА Новости, 21.02.2024

Медведев рассказал, когда задачи СВО можно будет признать выполненными

России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T22:17

2024-02-21T22:17

2024-02-21T22:17

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно полностью обеспечить свои интересы, в том числе создать "защитный кордон", который будет страховать от разных поползновений на российские земли - и от обстрелов, и от наступательных операций, только после этого можно будет признать задачи СВО выполненными, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Что такое полностью обеспечить наши интересы? Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Полный текст интервью читайте завтра в 15.00.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, дмитрий медведев, россия