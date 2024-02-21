https://ria.ru/20240221/solovev-1928858565.html

В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева

В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева - РИА Новости, 21.02.2024

В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева

Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала в комментарии РИА Новости фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у известного телеведущего канала... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T23:00

2024-02-21T23:00

2024-02-21T23:00

экономика

россия

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала в комментарии РИА Новости фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у известного телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева. "ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует. Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно", - сообщили в ФНС. Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о якобы имеющейся налоговой задолженности у телеведущего со ссылкой на "базы ФНС". "Это фейк", - заявили в службе.

https://ria.ru/20231020/pokushenie-1904051576.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир соловьев (телеведущий), федеральная налоговая служба (фнс россии)