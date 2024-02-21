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В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева - РИА Новости, 21.02.2024
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23:00 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/solovev-1928858565.html
В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева
В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева - РИА Новости, 21.02.2024
В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева
Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала в комментарии РИА Новости фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у известного телеведущего канала... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:00
2024-02-21T23:00
экономика
россия
владимир соловьев (телеведущий)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала в комментарии РИА Новости фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у известного телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева. "ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует. Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно", - сообщили в ФНС. Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о якобы имеющейся налоговой задолженности у телеведущего со ссылкой на "базы ФНС". "Это фейк", - заявили в службе.
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экономика, россия, владимир соловьев (телеведущий), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС опровергли сообщения о задолженности у Соловьева

В ФНС назвали сообщения о наличии задолженности у телеведущего Соловьева фейком

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала в комментарии РИА Новости фейком сообщения о наличии налоговой задолженности у известного телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева.
«
"ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует. Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно", - сообщили в ФНС.
Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о якобы имеющейся налоговой задолженности у телеведущего со ссылкой на "базы ФНС".
«
"Это фейк", - заявили в службе.
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