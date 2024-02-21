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Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе - РИА Новости, 21.02.2024
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17:18 21.02.2024
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Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе
Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе - РИА Новости, 21.02.2024
Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе
Кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе в числе прочего поднимает вопросы о зарплатах в регионах и потерянных... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:18
2024-02-21T17:18
выборы президента россии — 2024
леонид слуцкий (политик)
лдпр
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе в числе прочего поднимает вопросы о зарплатах в регионах и потерянных россиянами сбережениях в девяностые годы прошлого века, сообщили журналистам в пресс-службе ЛДПР. Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться, а также отметил, что в основу программы легли результаты опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!". "Россия больше, чем Москва. Уровень средних зарплат в регионах в несколько раз ниже, чем в Москве. Необходимо перераспределить финансирование между субъектами и списать долги регионам, чтобы поднять уровень жизни людей", - отметили в ЛДПР. Еще один тезис программы говорит о том, что бедные не должны платить налоги, подоходный налог является большой нагрузкой для семей с низким доходом. "Контроль цен на продукты питания. Цены в магазинах постоянно растут. ЛДПР за честное ценообразование и контроль уровня цен на базовые продовольственные товары", - говорится в программе. Кроме того, Слуцкий в своей предвыборной программе поднимает тему жилья. "Купить в России собственное жилье в ипотеку - значит отдать 70 зарплат. Наше будущее за малоэтажной застройкой и освоением новых территорий", - отметили в партии. В программе Слуцкого также затронут вопрос о потере россиянами своих сбережений в 199-х годах. "Государство должно вернуть людям деньги и рассчитаться с долгами перед своими же согражданами", - отмечается в программе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, политика
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Политика
Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе

Слуцкий поднял вопрос о зарплатах в регионах в программе кандидата в президенты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий выступает на презентации своей предвыборной программы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе в числе прочего поднимает вопросы о зарплатах в регионах и потерянных россиянами сбережениях в девяностые годы прошлого века, сообщили журналистам в пресс-службе ЛДПР.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться, а также отметил, что в основу программы легли результаты опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!".
"Россия больше, чем Москва. Уровень средних зарплат в регионах в несколько раз ниже, чем в Москве. Необходимо перераспределить финансирование между субъектами и списать долги регионам, чтобы поднять уровень жизни людей", - отметили в ЛДПР.
Еще один тезис программы говорит о том, что бедные не должны платить налоги, подоходный налог является большой нагрузкой для семей с низким доходом.
"Контроль цен на продукты питания. Цены в магазинах постоянно растут. ЛДПР за честное ценообразование и контроль уровня цен на базовые продовольственные товары", - говорится в программе.
Кроме того, Слуцкий в своей предвыборной программе поднимает тему жилья.
"Купить в России собственное жилье в ипотеку - значит отдать 70 зарплат. Наше будущее за малоэтажной застройкой и освоением новых территорий", - отметили в партии.
В программе Слуцкого также затронут вопрос о потере россиянами своих сбережений в 199-х годах.
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"Государство должно вернуть людям деньги и рассчитаться с долгами перед своими же согражданами", - отмечается в программе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРПолитика
 
 
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