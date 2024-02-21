https://ria.ru/20240221/slutskiy-1928800521.html

Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе

Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе - РИА Новости, 21.02.2024

Слуцкий поднял вопрос о региональных зарплатах в своей программе

Кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе в числе прочего поднимает вопросы о зарплатах в регионах и потерянных... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:18

2024-02-21T17:18

2024-02-21T17:18

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

лдпр

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий в своей предвыборной программе в числе прочего поднимает вопросы о зарплатах в регионах и потерянных россиянами сбережениях в девяностые годы прошлого века, сообщили журналистам в пресс-службе ЛДПР. Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться, а также отметил, что в основу программы легли результаты опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!". "Россия больше, чем Москва. Уровень средних зарплат в регионах в несколько раз ниже, чем в Москве. Необходимо перераспределить финансирование между субъектами и списать долги регионам, чтобы поднять уровень жизни людей", - отметили в ЛДПР. Еще один тезис программы говорит о том, что бедные не должны платить налоги, подоходный налог является большой нагрузкой для семей с низким доходом. "Контроль цен на продукты питания. Цены в магазинах постоянно растут. ЛДПР за честное ценообразование и контроль уровня цен на базовые продовольственные товары", - говорится в программе. Кроме того, Слуцкий в своей предвыборной программе поднимает тему жилья. "Купить в России собственное жилье в ипотеку - значит отдать 70 зарплат. Наше будущее за малоэтажной застройкой и освоением новых территорий", - отметили в партии. В программе Слуцкого также затронут вопрос о потере россиянами своих сбережений в 199-х годах. "Государство должно вернуть людям деньги и рассчитаться с долгами перед своими же согражданами", - отмечается в программе. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927974496.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), лдпр, политика