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Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке

Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке - РИА Новости, 21.02.2024

Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке

Члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) Забайкалья благодаря субсидиям приобрели свыше 600 голов скота, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:54

2024-02-21T11:54

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) Забайкалья благодаря субсидиям приобрели свыше 600 голов скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев отметил, что в Забайкальском крае продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие сельской кооперации. "По итогам 2023 года компенсировали сельхозкооперативам 28 миллионов рублей на возмещение 50% затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных в целях последующей передачи их в собственность 20 членам кооперативов. Господдержку получили пять потребительских обществ из Читинского, Агинского и Могойтуйского районов, которые приобрели 605 единиц крупного рогатого скота", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что финансовые средства предоставляли сельхозкооперативам в рамках нацпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), агинское, могойтуйский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса