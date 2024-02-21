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Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке - РИА Новости, 21.02.2024
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11:54 21.02.2024 (обновлено: 12:33 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/skot-1928681470.html
Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке
Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке - РИА Новости, 21.02.2024
Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке
Члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) Забайкалья благодаря субсидиям приобрели свыше 600 голов скота, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:54
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забайкальский край
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агинское
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) Забайкалья благодаря субсидиям приобрели свыше 600 голов скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев отметил, что в Забайкальском крае продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие сельской кооперации. "По итогам 2023 года компенсировали сельхозкооперативам 28 миллионов рублей на возмещение 50% затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных в целях последующей передачи их в собственность 20 членам кооперативов. Господдержку получили пять потребительских обществ из Читинского, Агинского и Могойтуйского районов, которые приобрели 605 единиц крупного рогатого скота", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что финансовые средства предоставляли сельхозкооперативам в рамках нацпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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забайкальский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), агинское, могойтуйский район, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Забайкальский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Агинское, Могойтуйский район, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Более 600 голов скота купили сельхозкооперативы Забайкалья по господдержке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на животноводческой ферме
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коровы на животноводческой ферме . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) Забайкалья благодаря субсидиям приобрели свыше 600 голов скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев отметил, что в Забайкальском крае продолжается реализация мероприятий, направленных на развитие сельской кооперации.
"По итогам 2023 года компенсировали сельхозкооперативам 28 миллионов рублей на возмещение 50% затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственных животных в целях последующей передачи их в собственность 20 членам кооперативов. Господдержку получили пять потребительских обществ из Читинского, Агинского и Могойтуйского районов, которые приобрели 605 единиц крупного рогатого скота", - сказал Бочкарев, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что финансовые средства предоставляли сельхозкооперативам в рамках нацпроекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Твой бизнесЗабайкальский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)АгинскоеМогойтуйский районТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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