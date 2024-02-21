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В Приморье возбудили дело после смерти ребенка на тренировке - РИА Новости, 21.02.2024
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15:43 21.02.2024 (обновлено: 15:56 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sk-1928755341.html
В Приморье возбудили дело после смерти ребенка на тренировке
В Приморье возбудили дело после смерти ребенка на тренировке - РИА Новости, 21.02.2024
В Приморье возбудили дело после смерти ребенка на тренировке
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в поселке Тавричанка в Приморье, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:43
2024-02-21T15:56
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в поселке Тавричанка в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее прокуратура Приморья сообщила, что вечером 21 февраля в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. Прокуратура начала проверку. "Следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи СК России провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении. По данным следствия, на тренировке "мальчик почувствовал сильное недомогание, его состояние ухудшилось", и он скончался.
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после смерти ребенка на тренировке

СК возбудил дело из-за смерти шестилетнего ребенка на тренировке в Приморье

© Фото : СК РФ по Приморскому краюСледователи СК России на месте происшествия в поселке Тавричанка в Приморье
Следователи СК России на месте происшествия в поселке Тавричанка в Приморье - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : СК РФ по Приморскому краю
Следователи СК России на месте происшествия в поселке Тавричанка в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в поселке Тавричанка в Приморье, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее прокуратура Приморья сообщила, что вечером 21 февраля в поселке Тавричанка шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. Работникам скорой помощи не удалось его спасти. Прокуратура начала проверку.
«
"Следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи СК России провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на тренировке "мальчик почувствовал сильное недомогание, его состояние ухудшилось", и он скончался.
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