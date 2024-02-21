https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 21.02.2024
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" посетят 450 столичных волонтеров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:18
2024-02-21T08:18
2024-02-21T08:18
общество
москва
мосволонтер
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" посетят 450 столичных волонтеров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Волонтеры Москвы вошли в состав добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодежи - 2024 (ВФМ-2024). 450 человек будут помогать в проведении этого знакового события на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в стране было рассмотрено 50 тысяч заявок на участие, свыше 7,4 тысячи из которых принадлежали москвичам. Помимо этого, подчеркивается, что обработкой заявок, а также собеседованием с кандидатами занимался центр "Мосволонтер". Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мосволонтер, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Москва, Мосволонтер, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Полтысячи московских волонтеров посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"