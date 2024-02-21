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Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 21.02.2024
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08:18 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/sirius-1928635614.html
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 21.02.2024
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"
Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" посетят 450 столичных волонтеров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:18
2024-02-21T08:18
общество
москва
мосволонтер
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" посетят 450 столичных волонтеров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Волонтеры Москвы вошли в состав добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодежи - 2024 (ВФМ-2024). 450 человек будут помогать в проведении этого знакового события на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в стране было рассмотрено 50 тысяч заявок на участие, свыше 7,4 тысячи из которых принадлежали москвичам. Помимо этого, подчеркивается, что обработкой заявок, а также собеседованием с кандидатами занимался центр "Мосволонтер". Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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общество, москва, мосволонтер, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Москва, Мосволонтер, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Московские волонтеры посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"

Полтысячи московских волонтеров посетят Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе"

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramУчастники Всемирного фестиваля молодежи 2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи в "Сириусе" посетят 450 столичных волонтеров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Волонтеры Москвы вошли в состав добровольческого корпуса Всемирного фестиваля молодежи - 2024 (ВФМ-2024). 450 человек будут помогать в проведении этого знакового события на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в стране было рассмотрено 50 тысяч заявок на участие, свыше 7,4 тысячи из которых принадлежали москвичам. Помимо этого, подчеркивается, что обработкой заявок, а также собеседованием с кандидатами занимался центр "Мосволонтер".
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры университета Сириус во время знакомства с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Волонтеры познакомились с иностранными участниками фестиваля молодежи
18 февраля, 15:13
 
ОбществоМоскваМосволонтерВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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