https://ria.ru/20240221/sinara-1928664503.html

ФАС выдала предупреждение банку "Синара" за недостоверную информацию

ФАС выдала предупреждение банку "Синара" за недостоверную информацию - РИА Новости, 21.02.2024

ФАС выдала предупреждение банку "Синара" за недостоверную информацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку "Синара" за размещение на сайте недостоверной информации о тарифах за обслуживание... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:51

2024-02-21T10:51

2024-02-21T10:51

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение банку "Синара" за размещение на сайте недостоверной информации о тарифах за обслуживание брокерского счета, сообщила служба. "ФАС выдала предупреждение банку "Синара". Организация размещала недостоверную информацию о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте. В ФАС России поступило обращение гражданина о признаках нарушения в действиях ПАО банк "Синара", - сказано в сообщении. Как уточняет ведомство, на сайте банка была указана информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в три тысячи рублей. "По мнению ФАС, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки недобросовестной конкуренции", - отмечено в сообщении. Теперь банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации. Предупреждение необходимо исполнить в течение 10 дней после его получения и предоставить в службу отчет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, экономика