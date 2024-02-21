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Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу - РИА Новости, 21.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:21 21.02.2024 (обновлено: 12:35 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/shou-1928686472.html
Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу
Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу - РИА Новости, 21.02.2024
Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу
На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:21
2024-02-21T12:35
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала. "Уникальная сцена программы превратится в игровую площадку и разделится на два лагеря: команду звезд и участников – телезрителей, любящих петь", — говорится в релизе. Правила игры пока не раскрывают. Известно, что звездной команде нужно будет "поймать" участника и выяснить, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Для этого знаменитостям нужно будет трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников. Вести программу будет шоумен Владимир Маркони. "Впечатления – невероятные. Адреналин у команды звезд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звезды ошибаются и хватаются за голову: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию", – поделился эмоциями Маркони. Дату выхода "Поймай меня, если сможешь" объявят в ближайшее время.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал), лариса долина, владимир маркони
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия-1 (телеканал), Лариса Долина, Владимир Маркони
Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу

Телеканал "Россия" анонсировал новое музыкальное шоу "Поймай меня, если сможешь"

© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия" Ведущий Владимир Маркони на съемках музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" на телеканале "Россия"
Ведущий Владимир Маркони на съемках музыкального шоу Поймай меня, если сможешь на телеканале Россия - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия"
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала.
«
"Уникальная сцена программы превратится в игровую площадку и разделится на два лагеря: команду звезд и участников – телезрителей, любящих петь", — говорится в релизе.
Правила игры пока не раскрывают. Известно, что звездной команде нужно будет "поймать" участника и выяснить, действительно ли он тот, за кого себя выдает.

Для этого знаменитостям нужно будет трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников.

Вести программу будет шоумен Владимир Маркони.
«
"Впечатления – невероятные. Адреналин у команды звезд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звезды ошибаются и хватаются за голову: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию", – поделился эмоциями Маркони.
Дату выхода "Поймай меня, если сможешь" объявят в ближайшее время.
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