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Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу

Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу - РИА Новости, 21.02.2024

Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу

На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:21

2024-02-21T12:21

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала. "Уникальная сцена программы превратится в игровую площадку и разделится на два лагеря: команду звезд и участников – телезрителей, любящих петь", — говорится в релизе. Правила игры пока не раскрывают. Известно, что звездной команде нужно будет "поймать" участника и выяснить, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Для этого знаменитостям нужно будет трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников. Вести программу будет шоумен Владимир Маркони. "Впечатления – невероятные. Адреналин у команды звезд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звезды ошибаются и хватаются за голову: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию", – поделился эмоциями Маркони. Дату выхода "Поймай меня, если сможешь" объявят в ближайшее время.

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия-1 (телеканал), лариса долина, владимир маркони