Адреналин, эмоции и миллион рублей: на "России" снимают новое гранд-шоу
Телеканал "Россия" анонсировал новое музыкальное шоу "Поймай меня, если сможешь"
© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия" Ведущий Владимир Маркони на съемках музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь" на телеканале "Россия"
© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На "России" начались съемки нового музыкального гранд-шоу "Поймай меня, если сможешь", сообщили в пресс-службе телеканала.
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"Уникальная сцена программы превратится в игровую площадку и разделится на два лагеря: команду звезд и участников – телезрителей, любящих петь", — говорится в релизе.
Правила игры пока не раскрывают. Известно, что звездной команде нужно будет "поймать" участника и выяснить, действительно ли он тот, за кого себя выдает.
Для этого знаменитостям нужно будет трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников.
Вести программу будет шоумен Владимир Маркони.
Для этого знаменитостям нужно будет трижды принять верное решение, которое может привести их к победе и выигрышу в один миллион рублей. В случае неудачи деньги достанутся команде участников.
Вести программу будет шоумен Владимир Маркони.
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"Впечатления – невероятные. Адреналин у команды звезд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звезды ошибаются и хватаются за голову: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию", – поделился эмоциями Маркони.
Дату выхода "Поймай меня, если сможешь" объявят в ближайшее время.