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Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор - РИА Новости, 21.02.2024
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23:52 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/shor-1928861296.html
Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор
Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор - РИА Новости, 21.02.2024
Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил после визита в Москву, что в России искренне хотят помочь Молдавии построить независимое и процветающее... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T23:52
2024-02-21T23:52
россия
молдавия
дмитрий песков
илан шор
содружество
снг
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил после визита в Москву, что в России искренне хотят помочь Молдавии построить независимое и процветающее государство, и РФ это не раз уже демонстрировала на деле, поддерживая экономику республики. Шор побывал с визитом в Москве, по возвращении поделился в прямом эфире в своем Telegram-канале его результатами. По его словам, было важно побывать в столице РФ, чтобы напрямую услышать и увидеть мнения людей, от которых зависит будущее Молдавии, а также понять, в каком направлении будут двигаться совместные планы, поскольку РФ всегда была стратегическим партнером Молдавии, а также играла и будет играть важную роль в мироустройстве. "Обсудили возможности сотрудничества между государствами. Я рад был услышать, что представители РФ искренне хотят помочь построить из Молдовы независимое и процветающее государство. Пока Европа показывает нам блестящую обертку, у России действительно есть возможности и желание помочь, и это она доказывала нам уже неоднократно на деле. Именно благодаря во многом России экономика Молдовы в свое время время активно развивалась. Мы обсудили много насущных проектов, которые могли дать и рабочие места, и развитие сельского хозяйства. Единственный рынок, где хотят покупать нашу продукцию, - рынок России, без условий и всего остального. Мы же можем очень многое сделать вместе с Россией и с СНГ", - сказал Шор. По его словам, в России разделяют отношение к жителям Молдавии и к властям республики. "Рад был услышать, что представители России очень четко отделяют позицию своего отношения к народу Республики Молдова и к временным, оканчивающим свою работу прозападным пропагандистам, которые абсолютно обманным путем захватили власть в нашей стране. Россия всегда являлась стратегическим партнером и другом Молдовы. Мы все помним те недалекие времена, когда именно благодаря России простые граждане платили минимальную цену за газ и электроэнергию", - подчеркнул Шор. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html
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россия, молдавия, дмитрий песков, илан шор, содружество , снг, москва
Россия, Молдавия, Дмитрий Песков, Илан Шор, Содружество , СНГ, Москва
Россия готова помочь Молдавии построить независимое государство, заявил Шор

Шор: Россия искренне хочет помочь Молдавии построить процветающее государство

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил после визита в Москву, что в России искренне хотят помочь Молдавии построить независимое и процветающее государство, и РФ это не раз уже демонстрировала на деле, поддерживая экономику республики.
Шор побывал с визитом в Москве, по возвращении поделился в прямом эфире в своем Telegram-канале его результатами. По его словам, было важно побывать в столице РФ, чтобы напрямую услышать и увидеть мнения людей, от которых зависит будущее Молдавии, а также понять, в каком направлении будут двигаться совместные планы, поскольку РФ всегда была стратегическим партнером Молдавии, а также играла и будет играть важную роль в мироустройстве.
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"Обсудили возможности сотрудничества между государствами. Я рад был услышать, что представители РФ искренне хотят помочь построить из Молдовы независимое и процветающее государство. Пока Европа показывает нам блестящую обертку, у России действительно есть возможности и желание помочь, и это она доказывала нам уже неоднократно на деле. Именно благодаря во многом России экономика Молдовы в свое время время активно развивалась. Мы обсудили много насущных проектов, которые могли дать и рабочие места, и развитие сельского хозяйства. Единственный рынок, где хотят покупать нашу продукцию, - рынок России, без условий и всего остального. Мы же можем очень многое сделать вместе с Россией и с СНГ", - сказал Шор.
По его словам, в России разделяют отношение к жителям Молдавии и к властям республики.
"Рад был услышать, что представители России очень четко отделяют позицию своего отношения к народу Республики Молдова и к временным, оканчивающим свою работу прозападным пропагандистам, которые абсолютно обманным путем захватили власть в нашей стране. Россия всегда являлась стратегическим партнером и другом Молдовы. Мы все помним те недалекие времена, когда именно благодаря России простые граждане платили минимальную цену за газ и электроэнергию", - подчеркнул Шор.
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Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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