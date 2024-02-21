https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928828229.html

Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ

Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ

Венгрия не смогла договориться о снятии санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:02

2024-02-21T19:02

2024-02-21T19:12

алишер усманов

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венгрия

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вячеслав кантор

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Венгрия не смогла договориться о снятии санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, сообщает интернет-портал EuObserver. "Венгрия не смогла добиться исключения из списка (санкций ЕС против РФ - ред.) трех российских имен и трех китайских наименований", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что речь идет о российском предпринимателе Вячеславе Канторе, бывшем гонщике Формулы 1 Никите Мазепине и одном из богатейших людей России - бизнесмене Алишере Усманове. Венгрия также не смогла добиться отказа ЕС от введения санкций в новом пакете против китайских компаний - они все же были включены в новый 13-й пакет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854079016.html

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алишер усманов, россия, венгрия, москва, вячеслав кантор, евросоюз