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Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
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19:02 21.02.2024 (обновлено: 19:12 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928828229.html
Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ
Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ
Венгрия не смогла договориться о снятии санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, сообщает... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:02
2024-02-21T19:12
алишер усманов
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венгрия
москва
вячеслав кантор
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Венгрия не смогла договориться о снятии санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, сообщает интернет-портал EuObserver. "Венгрия не смогла добиться исключения из списка (санкций ЕС против РФ - ред.) трех российских имен и трех китайских наименований", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что речь идет о российском предпринимателе Вячеславе Канторе, бывшем гонщике Формулы 1 Никите Мазепине и одном из богатейших людей России - бизнесмене Алишере Усманове. Венгрия также не смогла добиться отказа ЕС от введения санкций в новом пакете против китайских компаний - они все же были включены в новый 13-й пакет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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алишер усманов, россия, венгрия, москва, вячеслав кантор, евросоюз
Алишер Усманов, Россия, Венгрия, Москва, Вячеслав Кантор, Евросоюз
Венгрия не добилась снятия санкций ЕС с Усманова и Мазепина, пишут СМИ

EuObserver: Венгрия не договорилась о снятии санкций ЕС Усманова и Мазепина

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза
Флаги Венгрии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Венгрия не смогла договориться о снятии санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова и бывшего гонщика Формулы 1 Никиты Мазепина, сообщает интернет-портал EuObserver.
"Венгрия не смогла добиться исключения из списка (санкций ЕС против РФ - ред.) трех российских имен и трех китайских наименований", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что речь идет о российском предпринимателе Вячеславе Канторе, бывшем гонщике Формулы 1 Никите Мазепине и одном из богатейших людей России - бизнесмене Алишере Усманове. Венгрия также не смогла добиться отказа ЕС от введения санкций в новом пакете против китайских компаний - они все же были включены в новый 13-й пакет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов
24 февраля 2023, 08:18
 
Алишер УсмановРоссияВенгрияМоскваВячеслав КанторЕвросоюз
 
 
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